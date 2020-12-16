Yeşil sahaların en güzel sol beki Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin!

Fylde Ladies Kadın Futbol Takımı forması giyen Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin, yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor.Instagram'da 90 binden fazla takipçisi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun her bir paylaşımına beğeni yağıyor.Fitness, alışveriş ve ev hallerini paylaşan Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.Sol bek oyuncusu Merrin, futbol kariyerini ilerletmek istiyor.

Merrin, Yeni Zelanda'da doğdu ve Blackburn Rovers'da çalışma hayatına başladı.Şu anda İngiltere'de Fylde Ladies FC forması giyen Merrin, geçen yıl, kişisel nedenlerden dolayı Everton'dan ayrılmıştı.İşte son dönemin popüler ismi Merrin'in sosyal medya paylaşımlarından bazıları...