Yeşil Yol konusu nedir? Yeşil Yol filmi oyuncuları

Yeşil Yol filminin konusu nedir? Yeşil Yol filminin oyuncuları kimler? Yeşil Yol ne tür bir film? Yeşil Yol kaç saat? Yeşil Yol filmiyle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde. Yeşil Yol, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Yeşil Yol, 4 dalda Oscar ödülüne aday olarak gösterilmiş olsa da, Oscar ödülünü kazanamadı.

Bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha gösterilecek olan Yeşil Yol filmi, 2000 yapımı bir hapishane dramasıdır. Polisiye ve fantastik türlerini de içeren Yeşil Yol, çarpıcı konusuyla unutulmayan filmler arasında yerini alıyor. Yeşil Yol filminin başrollerini Tom Hanks ile Michael Clarke Duncan ikilisi paylaşıyor. Yeşil Yol filmi, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

YEŞİL YOL KONUSU

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.