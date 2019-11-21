Mynet Trend

Yeşil Yol konusu nedir? Yeşil Yol filmi oyuncuları

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yeşil Yol filmi konusuyla yayınlandığı dönem izleyicilere gözyaşı döktürmüştü. Yeşil Yol filmi, 2000 yılında Frank Darabont'un yönetmenliğinde vizyondaki yerini almıştı. Yeşil Yol filmini izleyiciler hala ilk defa izliyormuş gibi heyecanla izlemekte. Yeşil Yol filmi, aynı adlı kitaptan filme uyarlandı. Yeşil Yol filminin oyuncuları Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan’dır. Bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Yeşil Yol hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…

Yeşil Yol konusu nedir? Yeşil Yol filmi oyuncuları

Yeşil Yol filminin konusu nedir? Yeşil Yol filminin oyuncuları kimler? Yeşil Yol ne tür bir film? Yeşil Yol kaç saat? Yeşil Yol filmiyle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde. Yeşil Yol, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Yeşil Yol, 4 dalda Oscar ödülüne aday olarak gösterilmiş olsa da, Oscar ödülünü kazanamadı.

Bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha gösterilecek olan Yeşil Yol filmi, 2000 yapımı bir hapishane dramasıdır. Polisiye ve fantastik türlerini de içeren Yeşil Yol, çarpıcı konusuyla unutulmayan filmler arasında yerini alıyor. Yeşil Yol filminin başrollerini Tom Hanks ile Michael Clarke Duncan ikilisi paylaşıyor. Yeşil Yol filmi, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

YEŞİL YOL KONUSU

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.

2356586.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx

YEŞİL YOL OYUNCULAR

Tom Hanks Rolü : Paul Edgecomb
Michael Clarke Duncan Rolü : John Coffey
David Morse Rolü : Brutus "Brutal" Howell
Bonnie Hunt Rolü : Jan Edgecomb
Gary Sinise Rolü : Burt Hammersmith
James Cromwell Rolü : Warden Hal Moores
Michael Jeter Rolü : Eduard Delacroix

YEŞİL YOL FİLMİ KAÇ SAAT?

Yeşil Yol filminin süresi, 3 saat 9 dakikadır.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: Iron Man dönüyor!Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: Iron Man dönüyor!
Nejat İşler 'Şehit Mehmed' rolündeNejat İşler 'Şehit Mehmed' rolünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Green Mile yeşil yol Yeşil Yol filmi Yeşil Yol filminin konusu nedir? Yeşil Yol filminin oyuncuları kimler? Yeşil Yol kaç saat?

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayatınız boyunca izleyebileceğiniz en iyi 10 filmden birisidir. izlemediyseniz çok şey kaybettiniz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babil dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ay Yapım'ın yeni dizisi Babil ne zaman başlıyor?

Ünlü oyuncuları buluşturan Babil dizisinden çarpıcı fragman!

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarıştı! Acun'dan yarışmacılara Survivor sürprizi! Oyunu kim kazandı?

MasterChef'te Acun yarıştı! Yarışmacılara Survivor sürprizi

Guy Ritchie imzalı The Gentleman’dan aksiyon dolu fragman

İşler kızışıyor! The Gentleman’dan yeni fragman geldi

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ilk fragmanıyla karşımızda

Merakla beklenen filmden müthiş fragman

Müge Anlı'da yıllar sonra ortaya çıktı! Cesedi parçalayıp...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

Leonardo DiCaprio, Once Upon A Time In Hollywood setinde yaşanan 'işkence' olayı hakkında konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.