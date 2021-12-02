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Yeşilçam dizisi 2. sezon 2. kısımdan ilk fragman yayınlandı! İşte yayın tarihi

02.12.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Yetkin Dikinciler'in başrollerde oynadığı Yeşilçam dizisinin 2. sezonunun merakla beklenen 2. kısım fragmanı yayınlandı. Yeşilçam’ın 2. sezonunun tamamı 10 Aralık’tan itibaren Blu TV'de yayında olacak.

Yeşilçam’a olan özlemi kısa tutuyor ve 10 Aralık’ta 2. sezonunun 2. kısmını izleyicilerle buluşturuyor. Semih Ateş’in kendini birbirinden zorlu mücadeleler içinde bulduğu dizinin 2. kısmından yayınlanan fragman diziye olan merakı artırdı.

SEMİH ZOR DURUMDA

Alevlerin yükseldiği ve Semih Ateş’in (Çağatay Ulusoy) işkence gördüğü sahneler heyecanı doruklara çıkarırken, Özgür Çevik’in hayat verdiği İzzet’in yeniden izleyicinin karşısına çıkması her şeyin seyrinin değişeceğinin sinyallerini verdi. Semih’in Gazel (Bige Önal) ile neler yaşayacağı ise şimdiden akıllarda soru işareti yarattı.

‘Yeşilçam’ın ikinci sezonunda Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Yetkin Dikinciler, Muhammet Uzuner, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın, Hilmi Cem İntepe, Kanbolat Görkem Arslan, Taner Turan ve Güngör Bayrak eşlik ediyor.

Usta yönetmen Çağan Irmak’ın gözünden, Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminden çıkan, Sibel Tuna’nın yapımcılığını üstlendiği Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’ın 2. sezonunun tamamı 10 Aralık’tan itibaren yayında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Selin Şekerci
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