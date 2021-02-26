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Yeşilçam dizisinden yeni fragman yayınlandı! Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam ne zaman başlıyor?

26.02.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dönem dizisi olan Yeşilçam'la ekranlara dönüyor. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Yeşilçam dizisinden yeni fragman da yayınlandı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin nostalji rüzgarları estirecek yeni tanıtımı izleyenleri gösterişli Yeşilçam dünyasının içine çekiyor. İzleyiciler, yayınlanan eğlenceli tanıtımla 1960'lı yıllara zaman yolculuğu yaparken sinema aşığı bir yapımcı olan Semih Ateş'in (Çağatay Ulusoy) hayatından kesitlere de tanık oluyor.

Türkiye'nin lider yerli online video platformu BluTV'nin bu sezonki iddialı özel yapımı 'Yeşilçam'dan dikkat çekecek yeni tanıtım yayınlandı.

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1960'lar Türkiye'sinde, Yeşilçam'ın altın çağında küllerinden doğan bir prodüktörün hikayesinin anlatılacağı ve Blu TV'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'la birlikte Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci de başrollerde oynayacak. Yeşilçam dizisi Nisan ayında yayınlanmaya başlayacak.

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ÇAĞATAY ULUSOY YEŞİLÇAM YAPIMCISI ROLÜNDE!

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.

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Aynı zamanda dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek.

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Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.

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‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı ve usta isimler buluşuyor.

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Yapımını Eastern Sunrise’ın, yapımcılığını Sibel Tuna’nın üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı ‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’ dizisinin yönetmen koltuğunda ‘Babam ve Oğlum’, ‘Issız Adam’, ‘Unutursam Fısılda’ gibi pek çok önemli filmde imzası bulunan usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.

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‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’ yakında BluTV’de yayınlanacak.

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