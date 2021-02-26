Yeşilçam dizisinden yeni fragman yayınlandı! Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin lider yerli online video platformu BluTV'nin bu sezonki iddialı özel yapımı 'Yeşilçam'dan dikkat çekecek yeni tanıtım yayınlandı.

1960'lar Türkiye'sinde, Yeşilçam'ın altın çağında küllerinden doğan bir prodüktörün hikayesinin anlatılacağı ve Blu TV'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy'la birlikte Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci de başrollerde oynayacak. Yeşilçam dizisi Nisan ayında yayınlanmaya başlayacak.

ÇAĞATAY ULUSOY YEŞİLÇAM YAPIMCISI ROLÜNDE!

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat verecek.

Aynı zamanda dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek.

Afra Saraçoğlu, Yeşilçam’ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı’yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandıracak.

‘Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı ve usta isimler buluşuyor.