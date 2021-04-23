Yeşilçam dizisinin Kudret’i Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında?

Ayta Sözeri, İstanbul’da bir restoranda çalışırken bir yönetmen tarafından keşfedilmiştir. Bir dönem Benimle Söyle şarkı yarışmasında jüri üyeliği de yapan Ayta Sözeri, yarışmacılara verdiği destek ile izleyenler tarafından oldukça sevilmişti. Ayta Sözeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Bölümü’nden mezun olmuştur ve oyunculuk hayatına başlamadan önce bir süre Sezen Aksu gibi ünlü isimlerinde geri vokalliğini yapmıştır.

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi.

Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.

Sinema ve dizilerde oyunculuk yapan Ayta Sözeri, şarkıcılık da yapmaktadır. Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan Ayta Sözeri, insan hakları ve LGBTT aktivistidir.