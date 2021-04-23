Yeşilçam dizisinin Kudret’i Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında?

Ayta Sözeri, İstanbul’da bir restoranda çalışırken bir yönetmen tarafından keşfedilmiştir. Bir dönem Benimle Söyle şarkı yarışmasında jüri üyeliği de yapan Ayta Sözeri, yarışmacılara verdiği destek ile izleyenler tarafından oldukça sevilmişti. Ayta Sözeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Bölümü’nden mezun olmuştur ve oyunculuk hayatına başlamadan önce bir süre Sezen Aksu gibi ünlü isimlerinde geri vokalliğini yapmıştır.
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi.
Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.
Sinema ve dizilerde oyunculuk yapan Ayta Sözeri, şarkıcılık da yapmaktadır. Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan Ayta Sözeri, insan hakları ve LGBTT aktivistidir.
2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayta Sözeri 2017 yılında Gülse Birsel’in Aile Arasında filminde de rol aldı.
Şimdilerde dijital platform BluTV’de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusaoy, Selin Şekerci, Afra Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi isimlerle rol almaktadır. Ayta Sözeri, dizide Kuvvet karakterine hayat vermektedir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
ROL ALDIĞI FİLMLER
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