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Yeşilçam dizisinin Kudret’i Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında?

23.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayta Sözeri, en son 2017 yılında Gülse Birsel’in yazdığı Aile Arasında filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Pek çok dizi ve filmde yer alan Ayta Sözeri, özellikle gösterdiği performans ile dikkat çekmiştir. Almanya doğumlu olan Sözeri, 6 yaşındayken ailesi ile beraber İzmir’e taşınmıştır. Çok büyük bir insan hakları aktivisti olan Ayta Sözeri, daha sonra tiyatro eğitimi alarak oyunculuğa adım atmıştır.

Yeşilçam dizisinin Kudret’i Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında?

Ayta Sözeri, İstanbul’da bir restoranda çalışırken bir yönetmen tarafından keşfedilmiştir. Bir dönem Benimle Söyle şarkı yarışmasında jüri üyeliği de yapan Ayta Sözeri, yarışmacılara verdiği destek ile izleyenler tarafından oldukça sevilmişti. Ayta Sözeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Bölümü’nden mezun olmuştur ve oyunculuk hayatına başlamadan önce bir süre Sezen Aksu gibi ünlü isimlerinde geri vokalliğini yapmıştır.

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi.

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Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaptı.

Sinema ve dizilerde oyunculuk yapan Ayta Sözeri, şarkıcılık da yapmaktadır. Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan Ayta Sözeri, insan hakları ve LGBTT aktivistidir.

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2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ayta Sözeri 2017 yılında Gülse Birsel’in Aile Arasında filminde de rol aldı.

ayta sözeri yeşilçam

Şimdilerde dijital platform BluTV’de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusaoy, Selin Şekerci, Afra Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi isimlerle rol almaktadır. Ayta Sözeri, dizide Kuvvet karakterine hayat vermektedir.

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ROL ALDIĞI DİZİLER

  • 2000 Dadı – Şarkıcı
  • 2000 Hayat Bağları – Hapisane Müdürü
  • 2006 – Arka Sokaklar – Aydan
  • 2007 Kuzey Rüzgarı – Okşan
  • 2008 Dudaktan Kalbe – Mahkûm
  • 2009 Akasya Durağı – Naciye, Zümrüt
  • 2009 Kahramanlar – Arzu
  • 2010 Parmaklıklar Ardında – Mahkûm
  • 2011 Papatyam – Şebnem
  • 2012 Acayip Hikayeler – Cansu
  • 2012 Kayıp Şehir – Duygu
  • 2014 Ulan İstanbul – Umay
  • 2015 Paramparça – Nezaket
  • 2021 - Yeşilçam – Kuvvet

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ROL ALDIĞI FİLMLER

  • 2009 Güneşi Gördüm – Tuana
  • 2009 Teslimiyet – Aygül
  • 2010 Kukuriku (Kadın Krallığı) – Beton
  • 2017 Aile Arasında

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel Ayta Sözeri
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