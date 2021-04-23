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Yeşilçam dizisinin Mümtaz’ı Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli kaç yaşında?

23.04.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altan Erkekli, oyunculuğa adım attığı ilk yıllardan beri birçok dizi, film ve tiyatro gösterisinde rol almıştır. Birçok ödül sahibi olan Altan Erkekli, oyunculuğa ilk olarak 1982 yılında çekilen Dolap Beygiri filmi ile olmuştur. Ancak bu tarihten önce de birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Aynı zamanda seslendirme de yapan Erkekli, Susam Sokağı’ndaki Edi karakterini seslendirmiştir. Şimdilerde ise dijital platform BluTV’de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Mümtaz karakterini canlandırmaktadır.

Yeşilçam dizisinin Mümtaz’ı Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli kaç yaşında?

Altan Erkekli, oyunculuk kariyerinin yanında bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Beşiktaş Belediye Meclis üyeliğine de seçilmiştir. Altan Erkekli, 2007 yılından beri Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir. Altan Erkekli, 1982 ve 1996 yılları arasında Sanat Kurumu En iyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür.

ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

Altan Erkekli, 18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Reşit Altan Erkekli’dir. Babası Burhanettin Bey tipik bir Cumhuriyet subayı, annesi Kamuran Erkekli ise çok nüktedan bir hanımdı. Bıyık takar, erkek kıyafeti giyer, sesini değiştirip mahalledeki yaşlıları korkuturdu. Bazen Yahudi, bazen Ermeni, bazen de Rum taklidi yapardı.

Altan Erkekli, 11 yaşında Diyarbakır Maarif Koleji'nde yatılı olarak okula devam etti. Lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde, şimdiki adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1975'te Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Bu yıllarda profesyonel anlamda oyunculuğa da adım attı.

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Erkekli, üniversiteye başladığı yıl Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdi. 1985'te Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalıştı. 1989 yılında tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçti. 2000 yılına kadar buradaki görevini sürdürdü.

1994 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışan Erkekli, Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan ayrılarak Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi sanatçıların da bulunduğu BKM Oyuncuları'na katıldı.

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1982'de ve 1996'da Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 1997'de Altan Erbulak En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 1998'de Tiyatro Eleştirmenleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ve 2001'de Vizontele'deki rolüyle Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Kameralar karşısına da ilk kez 1982 yapımı Dönme Dolap isimli sinema filmi ile geçen Altan Erkekli; Dolap Beygiri, Can Şenliği, Deniz Gurbetçileri, Mavi Sürgün, 80. Adım), Merdiven, Vizontele, Vizontele Tuuba, Anlat İstanbul, Organize İşler, Unutulmayanlar, Cenneti Beklerken, Sınav, Eve Dönüş, Güneşi Gördüm, Kafalar Karışık, Müslüm, Çiçero, Hababam Sınıfı Yeniden ve Ağır Romantik gibi sinema filmlerinin yanı sıra birçok televizyon dizisinde rol almıştır.

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2007 yılından beri diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri de veren Altan Erkekli, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Salih Hulisi Paşa karakterine hayat vermiştir. Altan Erkekli, 1.80 metre boyunda, 80 kilo ve Akrep burcudur.

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Altan Erkekli, şimdilerde dijital yayın platformu olan BluTV'de yeşilçam dizisinde Mümtaz karakteri ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

Ödülleri:
2009 – 2.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (O… Çocukları)
2002 – Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Kristal Martı Ödülü
2001 – 38. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu – Vizontele
1997 – “İnadına Yaşamak” ile Altan Erbulak ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü
1996 – “İnadına Yaşamak” ile Altan Erbulak ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü
1996 – Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
1982 – Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü


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Demet Akbağ
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