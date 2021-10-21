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Yeşilçam'ı yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'la ilgili şoke eden taciz iddiası! Meğer davalık olmuşlar!

21.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncularından Kadir İnanır'ın geçmişte manken Buket Saygı ile yaşadığı taciz skandalını duyan şaşıp kalıyor.

Yeşilçam'ı yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'la ilgili şoke eden taciz iddiası! Meğer davalık olmuşlar!

Kadir İnanır, 2001 yılında yayınlanan Derman Bey dizisinin başrol oyuncusuydu. İnanır’a bu dizide aralarında Buket Saygı’nın da bulunduğu genç mankenler eşlik ediyordu. Buket Saygı ve Kadir İnanır'ın adını uzun yıllar magazin gündeminden düşürmeyen olay, işte bu dizi setinde başladı.

Yeşilçam'ı yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'la ilgili şoke eden taciz iddiası! Meğer davalık olmuşlar!

Dizinin ilk bölümlerinin çekimlerinde ekip içi herhangi bir problem yaşanmamıştı. Ancak kısa bir süre sonra Buket Saygı, duyanları şoke eden bir iddiada bulundu. Saygı’nın iddiasına göre Kadir İnanır, kendisini cep telefonu mesajlarıyla taciz ediyordu. Buket Saygı’nın bu açıklamasından sonra Kadir İnanır, mesajların taciz içermediğini, sadece oyuncuları motive etmek için gönderdiğini açıkladı.

Yeşilçam'ı yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'la ilgili şoke eden taciz iddiası! Meğer davalık olmuşlar!

KADİR İNANIR'DAN KÜFÜR İDDİASI

O dönem Buket Saygı ile aşk yaşayan şarkıcı Çelik Erişçi de olaya karıştı. Olayla ilgili dava sürerken, Kadir İnanır, Cenk Erişçi’nin kendisine küfür ettiğini söyledi.

Yeşilçam'ı yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'la ilgili şoke eden taciz iddiası! Meğer davalık olmuşlar!

Aynı zamanda Kadir İnanır’ın avukatı, davada Buket Saygı’nın bir defile sırasında çekilen fotoğraflarını delil göstererek mahkemeye sundu. Açıklamasında ise ''Buket Saygı, Türk aile yapısına uygun olmayan giysiler giyiyor'' dedi. Bu davayla alakası olmayan açıklama, mahkemeyi iyiden iyiye karıştırmıştı. Kadir İnanır’ın avukatından ''Taciz iddialarından sonra Buket Saygı’nın mankenlik işleri açıldı. İnanır adını kullanarak kazanç elde etmeye çalışıyor'' iddiası geldi.

Yeşilçam'ı yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'la ilgili şoke eden taciz iddiası! Meğer davalık olmuşlar!

TACİZ DAVASI NASIL SONUÇLANDI?

Derman Bey dizisinin setinde başlayan bu dava 6 yıl sürdü. Dava, Kadir İnanır'ın 150 bin liralık tazminat ödemesi gerektiği kararıyla sonuçlandı.

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Kadir İnanır
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