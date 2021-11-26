Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan dolar yorumu! "Bir kez daha anladık ki..."

Seyhan Soylu'nun "Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için bir dönem kavga etti" iddiası gündemdeyken gözler iki eski oyuncuya çevrildi. Yeşilçam'ın güzelleri bu konuda açıklama yapmasa da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Banu Alkan son olarak dolar paylaşımıyla sosyal medyada gündeme geldi. Yeşilçam'ın seksi oyuncuları arasında her daim kendine yer edinen Alkan dolar gündemiyle ilgili yapılan bir yoruma dair şunları yazdı:

"Adam 'Dolar borcum yok, alacağım yok isterse 20 lira olsun' diyor. Bir kez daha anladık ki ilk 6 ay anne sütü çok önemli."

Alkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken bazı takipçiler bu yorumu kendi hesaplarında da paylaştı.



