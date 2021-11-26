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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan dolar yorumu! "Bir kez daha anladık ki..."

26.11.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan için bir dönem Serpil Çakmaklı ile kavga ettiği iddiasıyla gündeme gelen Banu Alkan dolara dair yapılan bir yoruma sessiz kalmadı. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın paylaşımı herkesi şaşırttı.

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan dolar yorumu! "Bir kez daha anladık ki..."

Seyhan Soylu'nun "Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için bir dönem kavga etti" iddiası gündemdeyken gözler iki eski oyuncuya çevrildi. Yeşilçam'ın güzelleri bu konuda açıklama yapmasa da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Banu Alkan son olarak dolar paylaşımıyla sosyal medyada gündeme geldi. Yeşilçam'ın seksi oyuncuları arasında her daim kendine yer edinen Alkan dolar gündemiyle ilgili yapılan bir yoruma dair şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Adam 'Dolar borcum yok, alacağım yok isterse 20 lira olsun' diyor. Bir kez daha anladık ki ilk 6 ay anne sütü çok önemli."

Seyhan Soylu’dan iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı...Seyhan Soylu’dan iddia: Nihat Doğan ve Serpil Çakmaklı...

Alkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken bazı takipçiler bu yorumu kendi hesaplarında da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Nihat Doğan Banu Alkan
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