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Yeşilçam'ın cesur kadını Sibel Turnagöl'ün son hali şaşırttı! "Yıllar acımamış"

03.10.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medyada zaman zaman aktif olan Turnagöl'ün son hali şaşırttı.

28 Şubat 1968 yılında dünyaya gelen ve 16 yaşında mankenliğe başlayan Sibel Turnagöl, katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilmişti.

Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, daha sonra Bebek, Skandal, Günah Tohumu ve Abuzer Kadayıf gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

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Yeşilçam'da cesaretiyle ve fit haliyle tanınan Sibel Turnagöl bir dönem Kerem Alışık ile evliydi. Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl'ün son hali ortaya çıktı.
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Bir hayli değişen güzel oyuncuyu görenler şaşırdı. Kimi Sibel Turnagöl'e "Yıllara meydan okuyorsun" yazarken kimi de "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu.

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