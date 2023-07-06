Yeşilçam'ın efsanesi Belkıs Dilligil'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Çılgın Bediş'in yıldızıymış

Bugüne kadar sayısız Yeşilçam filminde rol alan Belkıs Dilligil, Kemal Sunal filmleri sayesinde tanındı. Birçok filmde rol alan ve Yeşilçam'ın hatırı sayılı oyuncuları arasına girmeyi başaran Belkıs Dilligil'in kızı ise ünlü bir isim çıktı.

Türk sinemasının efsane tiyatro ve sinema oyuncularından olan Belkıs Dilligil, geçirdiği feci kaza sonucu 66 yaşında hayata gözlerini kapamıştı.

1956'da Avni Dilligil ile evlenen ünlü oyuncu geride çok sayıda film bıraktı. Belkıs Dilligil'in kızı da meğer herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncuymuş.

Belkıs Dilligil'in, Avni Dilligil ile evliliğinden iki evladı oldu. Bu isimlerden biri de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çılgın Bediş dizisinin yıldızı Çiçek Dilligil.

Çiçek Dilligil; 5 Haziran 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatrocu bir ailenin çocuğu olarak tiyatroyla büyüdü. Altı yaşındayken Minik Cadı isimli filmde Çiçek karakterini canlandırarak sinema ile tanıştı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Kedi Kız isimli çocuk oyununda Kedi Kızı oynayarak başladığı çocuk oyunlarına ilk, orta ve lise hayatı boyunca devam etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı.

Çiçek Dilligil bu zamana kadar; Çılgın Bediş, Dudaktan Kalbe, Baskül Ailesi, Kuzenlerim, Avrupa Yakası ve Kara Tahta gibi yapımlarda rol aldı.



