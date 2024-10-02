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Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! Son hali herkesi üzdü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.10.2024 12:06
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Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü isimden üzen haber geldi. Akın'ın Bodrum'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Filiz Akın'ın son hali ise hayranlarını üzdü.

Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın hastaneye kaldırıldı! Son hali herkesi üzdü

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik'le birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan üzen haber geldi. Akın'ın Bodrum'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin hastane odasındaki görüntüsü burada paylaşıldı.

filiz akın

SON HALİ ÜZDÜ

Filiz Akın'ın bu hali tüm sevenlerini üzdü. Usta oyuncuya sosyal medyada; 'şifalar diliyorum', 'Allah'ın izniyle bu da geçecek', 'Hayat çok acımasız' gibi yorumlar yapıldı.

KANSERİ YENMİŞTİ

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

FİLİZ AKIN 2

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filiz Akın yeşilçam
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