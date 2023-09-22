Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Sevtap Parman güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

Bir zamanların en parlak isimlerinden Sevtap Parman, oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vurmuştu. Şu anda 60 yaşında olan ünlü isim Instagram platformunda zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman son haliyle görenleri şaşırttı.

Birçok projede yer alan ve dergilere verdiği pozlarla adından söz ettiren Sevtap Perman, Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile tanınmıştı.

CESUR SAHNELERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Sevtap Parman o dönemler verdiği cesur pozlarla ve oynadığı filmlerdeki sahneleriyle hep gündemdeydi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

Şu sıralar 62 yaşında olan Parman'ın oldukça yaşlandığı ve değiştiği görüldü.

Sosyal medya hesabından zaman zaman geçmiş dönemlere ait fotoğraflar paylaşan Parman'a takipçilerinden 'Yıllar geçse de güzellik hala aynı', 'Hala çok güzelsiniz', 'Gençliğin güzelliği ayrı şimdinin ayrı', 'Maşallah Sevtap Hanım' gibi yorumlar geliyor.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçildi. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı.

Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi.

Parman, en son Kadıköy'de açtığı bir ajansın başına geçmiş ve yaşamına sessiz bir şekilde devam etmektedir.





