MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Sevtap Parman güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Sevtap Parman güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

22.09.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam oyuncuları dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönemin aranan güzellerinden olan Sevtap Parman yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Parman'a 'Güzellik bu olsa gerek' gibi yorumlar geliyor.

Bir zamanların en parlak isimlerinden Sevtap Parman, oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vurmuştu. Şu anda 60 yaşında olan ünlü isim Instagram platformunda zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor. Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman son haliyle görenleri şaşırttı.

Birçok projede yer alan ve dergilere verdiği pozlarla adından söz ettiren Sevtap Perman, Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile tanınmıştı.

1200x627-yesilcamin-cazibe-kralicesi-sevtap-parman-taninmaz-halde-61-yasindaki-sevtap-parmanin-son-hali-zaman-acimasiz-1677899949784

CESUR SAHNELERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Sevtap Parman o dönemler verdiği cesur pozlarla ve oynadığı filmlerdeki sahneleriyle hep gündemdeydi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

ezgif.com-webp-to-jpg (4)

Şu sıralar 62 yaşında olan Parman'ın oldukça yaşlandığı ve değiştiği görüldü.

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Sosyal medya hesabından zaman zaman geçmiş dönemlere ait fotoğraflar paylaşan Parman'a takipçilerinden 'Yıllar geçse de güzellik hala aynı', 'Hala çok güzelsiniz', 'Gençliğin güzelliği ayrı şimdinin ayrı', 'Maşallah Sevtap Hanım' gibi yorumlar geliyor.

yesilcam-in-atesli-guzeliydi-son-halini-goren-14917430_2725_m

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçildi. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı.

yesilcam-in-atesli-guzeliydi-son-halini-goren-14917430_716_m

Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi.

yesilcam-in-atesli-guzeliydi-son-halini-goren-14917430_4614_m

Parman, en son Kadıköy'de açtığı bir ajansın başına geçmiş ve yaşamına sessiz bir şekilde devam etmektedir.

l-sevtap-parman-1ego7

sevtap-6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdıİkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdı
MasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! O görüntüleri gündem olduMasterChef yarışmacısı bakın kim çıktı! O görüntüleri gündem oldu
5 katlı lüks villasını olay oldu! İçinde yok yok... 5 katlı lüks villasını olay oldu! İçinde yok yok...
Anahtar Kelimeler:
Sevtap Parman yeşilçam Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Kanepenin üzerine uzanan yabancıyı görünce inanamadı! Savunması şaşkına çevirdi

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.