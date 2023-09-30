Yeşilçam'ın en kötü kadınlarındandı! Lale Belkıs'ın son halini görenler şaştı kaldı! 'Yanına kalacak değildi'

Lale Belkıs yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Türk sinemasının en kötü kadınları listesinde başı çeken isimlerden olan Belkıs, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu değişimiyle olay oldu.

Bir döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinde kötü kadın dendi mi akla gelen ilk isimlerden biri de Lale Belkıs.

"HİÇBİR FİLMİMDE EVLENMEDİM"

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ı birçok kişi Türk sinemasından tanıyor fakat Belkıs aslında Türkiye'nin ilk milli mankenidir.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs uzun yıllardır ortalarda görünmüyordu.

En son 2014 yılında ekranlarda görünen ve yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam'ın kötü kadını, görenleri oldukça şaşırttı.

Verdiği bir röportajda rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuşmuştu.

KÜRTAJ SAYISI OLAY OLMUŞTU!

Bir dönem, yaptırdığı kürtajlarla gündem olan Lale Belkıs'ın 10 kez kürtaj yaptırdığı iddia edilmişti.

10 kere kürtaj yaptırdığı iddia edilen Lale Belkıs, seneler sonra yaptığı açıklamada asla anne olmak istemediğini ve sanılanın aksine 4 kere kürtaj yaptırdığını söyledi.

Belkıs'ın son halini görenler ise 'Yanına kalacak değildi', 'Hala gördükçe sinirleniyorum sizi', 'Ne oyunculukmuş ki hala etkisindeyiz', 'Hala güzelsiniz' gibi yorumlarda bulundular.





