MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

28.11.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1953'te başlayan sanat kariyerine sayısız proje sığdıran usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'da hayat verdiği sert mizaçlı karakterle akıllara kazındı. 22 yıl önce vefat eden Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı, görenler hayret etti.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Trabzonlu oyuncu Hayati Hamzaoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

1953 yılında şöhret kapılarını aralayan yıldız, bir Cemal Sahir filmi olan Köyün Çocuğu ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde Antalya Şehir Mezarlığı'nda yatan usta oyuncunun oğlunu görenler şaşıp kaldı.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu, Hayat Şarkısı dizisinin Kaya'sı Deniz Hamzaoğlu'ndan başkası değil.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Babasının izinden giderek sanata yönelen Deniz Hamzaoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Yüksek lisansını ise rejisörlük üzerine yaptı.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Deniz Hamzaoğlu; Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Cingöz Recai, Halka, Bayi Toplantısı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda, Fatma ve Kuruluş Osman gibi güçlü yapımlarda rol aldı.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Şimdilerde 43 yaşında olan Deniz Hamzaoğlu, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlarSorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar
Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"
Duygusal sözleri dikkat çekti: Kenan Işık'tan...Duygusal sözleri dikkat çekti: Kenan Işık'tan...
Anahtar Kelimeler:
Deniz Hamzaoğlu Hayati Hamzaoğlu hayat şarkısı Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü

CHP’de ortalığı karıştıran iddia! İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu açıklaması geldi…

CHP’de ortalığı karıştıran iddia! İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu açıklaması geldi…

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.