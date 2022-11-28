Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da ünlü çıktı! Görenler 'yok artık' dedi

Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Trabzonlu oyuncu Hayati Hamzaoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

1953 yılında şöhret kapılarını aralayan yıldız, bir Cemal Sahir filmi olan Köyün Çocuğu ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde Antalya Şehir Mezarlığı'nda yatan usta oyuncunun oğlunu görenler şaşıp kaldı.

Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu, Hayat Şarkısı dizisinin Kaya'sı Deniz Hamzaoğlu'ndan başkası değil.

Babasının izinden giderek sanata yönelen Deniz Hamzaoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Yüksek lisansını ise rejisörlük üzerine yaptı.

Deniz Hamzaoğlu; Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Cingöz Recai, Halka, Bayi Toplantısı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda, Fatma ve Kuruluş Osman gibi güçlü yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde 43 yaşında olan Deniz Hamzaoğlu, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor.



