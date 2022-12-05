Yeşilçam'ın sarışın güzeli Lale Belkıs'a yıllar acımadı! Son hali hayrete düşürdü! Kürtaj itirafı olay olmuştu...

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Lale Belkıs, Sezercik Yavrum Benim, Çile, Beyaz Melek gibi yapımlarda rol aldı. En son 2014 yılında izleyici karşısına çıkan Lale Belkıs'a yıllar acımadı.

1938 yılında İstanbul Eyüp'te doğan Lale Belkıs, 6 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası subay olan Lale Belkıs'ın gerçek adı Belkıs Otağ'dır.

12 yaşında ailesiyle birlikte Kadıköy Moda'ya taşınan ünlü oyuncu, Olgunlaşma Enstitüsü'nü bitirdi. 1953 yılında mankenlik yapmaya başlayan Lale Belkıs, gazetelerde fotoğrafları çıktıktan sonra şöhret kapısını araladı.

1960 yılında tiyatroya başlayan oyuncu, 1965 yılında rol aldığı Bitmeyen Korku filmiyle ekran yolculuğuna adım attı. Sonrasında sayısız yapımda rol aldı.

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan usta isim, 2014 yılında Altındağlı dizisinde rol almıştı.

Lale Belkıs'ın son halini görenler ''Yıllar acımamış'' derken, bazıları ise ünlü oyuncunun hala çok güzel olduğunu savunuyor.



