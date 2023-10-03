Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş

Yeşilçam'ın sevilen birçok filminde rol alan Suna Yıldızoğlu, Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı yapımlarla hafızalarımıza kazındı. Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü isim yıllara meydan okuyan güzelliğiyle zaman zaman gündem oluyor. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Yıldızoğlu’nun kızı meğer kendisi kadar ünlü bir oyuncuymuş.

Suna Yıldızoğlu, ya da doğum adıyla Sonja Eady, 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz asıllı olan ünlü isim 1974'te Türkiye'ye yerleşti.

Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını aldı.

İngiliz Dudley Allen'den iki çocuğu olan ünlü ismin kızı başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Yasemin Kay Allen.

Annesi gibi oyuncu olan Yasemin Kay Allen’in rol aldığı yapımlar arasında Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Şeref Sözü de bulunuyor. Güzel oyuncu son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinde Tomris karakterine hayat verdi.

Londra'da doğan Yasemin Kay Allen, Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.

Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazanan güzel oyuncu, 18 yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden eğitim aldı.



