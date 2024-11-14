Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu son haliyle herkesi şaşırttı! Kızı da tanıdık çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Yeşilçam'ın sevilen birçok filminde rol alan Suna Yıldızoğlu, Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı projelerle hafızalarımıza kazındı. Şimdilerde 69 yaşında olan ünlü isim yıllara meydan okuyan güzelliğiyle zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Ssyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yıldızoğlu'nu görenler 'yıllar sizden bir şey götürmemiş', 'yıllara meydan okuyor', 'her yaşta güzel' gibi yorumlar yapıyorlar.

Yeşilçam'ın sarışın güzeli olarak tanıdığımız Suna Yıldızoğlu'nun kızının kim olduğunu ilk defa duyanlar da şaşkınlığını gizleyemedi. Yıldızoğlu’nun kızı meğer kendisi kadar ünlü bir oyuncuymuş.

KIZI DA TANIDIK ÇIKTI

İngiliz Dudley Allen'den iki çocuğu olan ünlü ismin kızı başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Yasemin Kay Allen.

Annesi gibi oyuncu olan Yasemin Kay Allen’in rol aldığı yapımlar arasında Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Şeref Sözü de bulunuyor. Güzel oyuncu son olarak Now TV ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinde Tomris karakterine hayat verdi.

Londra'da doğan Yasemin Kay Allen, Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.

Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazanan güzel oyuncu, 18 yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden eğitim aldı.