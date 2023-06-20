Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu hapse girdi! Annesi gerçeği itiraf etti: ''Benim yüzümden...''

2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan Sezer İnanoğlu'nun, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandığı davadan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu'nun annesine ait bir davadan dolayı cezaevine girdi. 1 hafta önce hapse giren oyuncunun annesi Aysel İnanoğlu ise yaşananların gazeteci Savaş Kalafat'a anlattı.

"Oğlum Sezer İnanoğlu benim yüzümden 8 sene hapis yedi. Boş yere yedi ve çok üzgünüm. Bunlar benim hatam yüzünden oldu." diyen anne İnanoğlu, oğlunun daha önce uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve tehdit suçlarından dolayı sabıkasının olduğunu belirtti.

"OĞLUM BENİM YÜZÜMDEN HAPSE GİRDİ"

Oğlunun kendi hatası yüzünden hapse girdiğini belirten anne İnanoğlu, "Oğluma bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Bu yaşanılanların düzeltilmesini istiyorum. Benim yüzümden oldu. Sezer daha yeni evlendi ve evliliği çok güzel gidiyor. Kendisi de çok düzeldi." dedi.

EV HAPSİNE ÇARTIRILABİLİR

Gelen bilgilere göre kilolarından dolayı sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanoğlu'nun hastalıkları nedeniyle ev hapsine çarptırılma durumu da gündemde.



