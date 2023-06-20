MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu hapse girdi! Annesi gerçeği itiraf etti: ''Benim yüzümden...''

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu hapse girdi! Annesi gerçeği itiraf etti: ''Benim yüzümden...''

20.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da oynadığı Sezercik rolü ile hafızalarımıza kazınan Sezer İnanoğlu'nun hapse girdi. Başı dertten kurtulmayan İnanoğlu, sahte senetle yargılandığı davada hapis cezasının onandığı ve 1 haftadır cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Anne Aysel İnanoğlu, oğlu Sezer İnanoğlu'nun kendisi yüzünden 8 yıl hapis aldığını açıkladı.

Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu hapse girdi! Annesi gerçeği itiraf etti: ''Benim yüzümden...''

2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan Sezer İnanoğlu'nun, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandığı davadan cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu'nun annesine ait bir davadan dolayı cezaevine girdi. 1 hafta önce hapse giren oyuncunun annesi Aysel İnanoğlu ise yaşananların gazeteci Savaş Kalafat'a anlattı.

"Oğlum Sezer İnanoğlu benim yüzümden 8 sene hapis yedi. Boş yere yedi ve çok üzgünüm. Bunlar benim hatam yüzünden oldu." diyen anne İnanoğlu, oğlunun daha önce uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve tehdit suçlarından dolayı sabıkasının olduğunu belirtti.

Sezer İnanoğlu 1

"OĞLUM BENİM YÜZÜMDEN HAPSE GİRDİ"

Oğlunun kendi hatası yüzünden hapse girdiğini belirten anne İnanoğlu, "Oğluma bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Bu yaşanılanların düzeltilmesini istiyorum. Benim yüzümden oldu. Sezer daha yeni evlendi ve evliliği çok güzel gidiyor. Kendisi de çok düzeldi." dedi.

sezer inanoğlu 2

EV HAPSİNE ÇARTIRILABİLİR

Gelen bilgilere göre kilolarından dolayı sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanoğlu'nun hastalıkları nedeniyle ev hapsine çarptırılma durumu da gündemde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahnede telefon fırlattılar! Son durumunu paylaştıSahnede telefon fırlattılar! Son durumunu paylaştı
MasterChef All Star'da büyük sürpriz! Favori yarışmacı ana kadrodaMasterChef All Star'da büyük sürpriz! Favori yarışmacı ana kadroda
'Artık kızını göremeyecek' iddiası'Artık kızını göremeyecek' iddiası
Anahtar Kelimeler:
Sezer İnanoğlu sezercik yeşilçam Oyuncu anne turu

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!

Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

GÜNÜN VİDEOSU

Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar
Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.