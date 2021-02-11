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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nur İncegül hayatını kaybetti

11.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nur İncegül hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta oyuncuları birer birer hayata veda ediyor. Gelen son dakika haberine göre Nur İncegül de dün hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta ismi Nur İncegül hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Birtanem Candaner, 'Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik' mesajıyla duyurdu.

77 yaşında kansere yenik düşen oyuncu aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

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NUR İNCEGÜL KİMDİR?

1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İncegül’ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler yer almaktadır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardır.

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