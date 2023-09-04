MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın yıldızı Emel Sayın'ın nostalji paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Meğer ne güzelmişim' deyince yorum yağdı

Yeşilçam'ın yıldızı Emel Sayın'ın nostalji paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Meğer ne güzelmişim' deyince yorum yağdı

04.09.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın ve Türk müziğinin efsane isimlerinden Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Takipçilerini yıllar öncesine götüren sanatçının gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sayın'ın "Meğer ne güzelmişim" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden yorum yağdı.

Usta sanatçının gönderisine "Her daim güzelsin", "Hâlâ çok güzelsin", "İyi ki varsın" ve "Kraliçe" gibi yorumlar yapıldı.

Emel Sayın 1

77 yaşındaki ünlü sanatçı, 17 yaşında sahnelere adım attı; ardından da dönemin unutulmazları arasında yerini alan Yeşilçam filmleri ile izleyici karşısına çıktı.

Emel Sayın 2

Emel Sayın 20 Kasım 1945 yılında Sivas'ta doğdu. 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğüdür.

Emel Sayın 3

Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım attı ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve yetenekli sanatçı olarak kabul edilmektedir.

Emel Sayın 4

Üç yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam etti. Uzunköprü'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra üç yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş Şan Bölümü'nde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler aldı.

Emel Sayın 5

Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak ‘Ses Kraliçesi’ seçildi.

Emel Sayın 6

Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı.

Emel Sayın 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fragmana o sahne damga vurmuştu! Gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı Fragmana o sahne damga vurmuştu! Gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı
Milyonluk soruya kadar gelince Kenan İmirzalıoğlu dayanamadı! Milyonluk soruya kadar gelince Kenan İmirzalıoğlu dayanamadı!
Balayı pozları olay oldu! Eşi İrem Uslu güzelliğiyle büyüledi Balayı pozları olay oldu! Eşi İrem Uslu güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Emel Sayın yeşilçam sosyal medya yaşında fotoğrafı necdet yazar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.