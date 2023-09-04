Yeşilçam'ın yıldızı Emel Sayın'ın nostalji paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Meğer ne güzelmişim' deyince yorum yağdı

Türk sinemasının ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sayın'ın "Meğer ne güzelmişim" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden yorum yağdı.

Usta sanatçının gönderisine "Her daim güzelsin", "Hâlâ çok güzelsin", "İyi ki varsın" ve "Kraliçe" gibi yorumlar yapıldı.

77 yaşındaki ünlü sanatçı, 17 yaşında sahnelere adım attı; ardından da dönemin unutulmazları arasında yerini alan Yeşilçam filmleri ile izleyici karşısına çıktı.

Emel Sayın 20 Kasım 1945 yılında Sivas'ta doğdu. 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin dört kız çocuğundan en büyüğüdür.

Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım attı ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve yetenekli sanatçı olarak kabul edilmektedir.

Üç yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam etti. Uzunköprü'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra üç yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş Şan Bölümü'nde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan şan hocası Alis Rosenthal'dan dersler aldı.

Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak ‘Ses Kraliçesi’ seçildi.

Emel Sayın, henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı.



