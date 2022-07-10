Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu pozuyla büyüledi! "Azıcık yaşlanır mısın?"

Ah Nerede, Alev alev, Gırgıriye, Ayrı Dünyalar gibi yapımlarda rol alan ve Türk sinemasının değerli isimlerinin başında gelen Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

"AZICIK YAŞLANIR MISIN?"

Gülşen Bubikoğlu'nun Instagram'da 401 bin takipçisi bulunuyor.

Yukarıdaki pozunu sosyal medyadan paylaşan Bubikoğlu'na binlerce beğeni geldi.

O poza takipçileri, "Azıcık yaşlanır mısın?", "Ne kadar da zarifsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu ile 1974'te hayatını birleştirdi.

Ekranların unutulmaz simalarından biri olan Bubikoğlu'nun, Zeynep İnanoğlu adında bir kızı bulunuyor.

Bubikoğlu, sosyal medya hesabından özçekimlerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.





