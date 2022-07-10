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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu pozuyla büyüledi! "Azıcık yaşlanır mısın?"

10.07.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sineması denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri... Yıllar içerisinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bubikoğlu, pozuyla göze çarptı.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu pozuyla büyüledi! "Azıcık yaşlanır mısın?"

Ah Nerede, Alev alev, Gırgıriye, Ayrı Dünyalar gibi yapımlarda rol alan ve Türk sinemasının değerli isimlerinin başında gelen Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

"AZICIK YAŞLANIR MISIN?"

Gülşen Bubikoğlu'nun Instagram'da 401 bin takipçisi bulunuyor.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu tatil pozuyla büyüledi!

Yukarıdaki pozunu sosyal medyadan paylaşan Bubikoğlu'na binlerce beğeni geldi.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu tatil pozuyla büyüledi!

O poza takipçileri, "Azıcık yaşlanır mısın?", "Ne kadar da zarifsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu tatil pozuyla büyüledi!

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu ile 1974'te hayatını birleştirdi.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu tatil pozuyla büyüledi!

Ekranların unutulmaz simalarından biri olan Bubikoğlu'nun, Zeynep İnanoğlu adında bir kızı bulunuyor.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu tatil pozuyla büyüledi!

Bubikoğlu, sosyal medya hesabından özçekimlerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu pozuyla büyüledi!

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu pozuyla büyüledi!

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu pozuyla büyüledi!

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Gülşen Bubikoğlu yeşilçam
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