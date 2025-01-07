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Yeşilçam yıldızı Coşkun Göğen'in eşi hayatını kaybetti cenazeye katılamadı! 'Getiremedik' diyerek isyan etti

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.01.2025 18:16
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Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi Anjelika Göğen, kanserle mücadelesini kaybetti. Göğen'in tedavi için gittiği Rusya'da toprağa verildiği öğrenilirken ünlü isim cenazeye gidemediğini söyledi. Cenazeyi ise Türkiye'ye getiremediğini söyleyerek isyan etti.

Yeşilçam yıldızı Coşkun Göğen'in eşi hayatını kaybetti cenazeye katılamadı! 'Getiremedik' diyerek isyan etti

79 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen 21 gün önce Rusya'da yaşamını yitiren eşi Anjelika Göğen'in (55) cenazesini getiremediğini söyledi.

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TEDAVİ İÇİN GİTTİ KANSERE YENİK DÜŞTÜ!

Coşkun Göğen'in eşi Anjelika Göğen, tedavi için gittiği Rusya'da kansere yenik düşüp, 21 gün önce hayatını kaybetti. Bale öğretmeni olan Anjelika Göğen'in cenazesi, ailenin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildi. Eşinin cenazesini Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, "Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı" dedi.
Eşinin cenazesine katılamadığını aktaran Göğen, "Tüm işlemleri hallettim. 10 gün sonra gideceğim. Ancak o güne vize alabildim. 21 gün önce öldü. Annesini de 6 ay önce kaybetmişti" dedi.

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TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞTİ!

Coşkun Göğen'in 2006 yılında evlendiği Rus Anjelika Cherkashina, 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. Coşkun Göğen'in kanserle mücadele eden kızı Dünya Göğen ise 2018 yılında hayatını kaybetmiş, Antalya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. (DHA)

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İlk kez görüntülendi! İşte son hali... İlk kez görüntülendi! İşte son hali...
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