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Yeşilhisar peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 29.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Yeşilhisar peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kayadan oyma kiliseler, peribacaları ve yeraltı şehri, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Yeşilhisar ilçe merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan 300 nüfuslu Keşlik Mahallesi'nde bulunan kayadan oyma kiliseler, peribacaları ve metrelerce uzunlukta yeraltı şehri dikkat çekiyor.

Bölgede yaşayanlar, özellikle peribacaları ve yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yapılmasını istedi.

yeşilhisar peribacaları

Mahalle muhtarı Emir Metin, bölgenin turizme kazandırılması ve buradaki eserlerin korunması gerektiğini belirterek, "Mahallemizde kaya oyma kiliseler, peribacaları, kayadan oyma cami ve yeraltı şehrimiz var. Kapadokya'nın bir parçası olan Keşlik, turizmden hiçbir şekilde yararlanamıyor. Çünkü yeteri kadar tanıtım yapılmadı. Kiliselerimizin birçoğu eskiye dayandığı için freskeler silindi. Hatta geçmiş dönemde bazı kiliseler ev olarak bile kullanılmış.

yeşilhisar peribacaları kayseri

Mahallemizde kilise ve 800 yıllık kayadan oyma caminin yan yana olması buranın geçmiş yıllarda dinler arası diyaloğun yaşandığı bir yer izlenimi veriyor. Mahallemizin adının Keşlik olması da bazı kaynaklara göre bölgenin keşiş yetiştirme merkezi olduğunu gösteriyor. Sayısız peribacası, kilise ve yeraltı şehrinin bulunduğu Keşlik'in tanıtılması ve korunmasını istiyoruz" dedi.

ÇARIĞA BENZEYEN PERİBACASI İLGİ ÇEKİYOR
Bölgede bulunan ve çarığa benzeyen peribacası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Soğanlı Mahallesi muhtarı Ali Cebeci, "Burada çok sayıda peribacamız var. Bunlardan en ilginci arkamda bulunan halk arasında 'çarıklı kaya' dediğimiz çarığa benzeyen peribacamız. Burası anayola yakın olduğu için yoldan geçen insanların dikkatini çekiyor" dedi.

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