Yeşilhisar peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Yeşilhisar ilçe merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan 300 nüfuslu Keşlik Mahallesi'nde bulunan kayadan oyma kiliseler, peribacaları ve metrelerce uzunlukta yeraltı şehri dikkat çekiyor.

Bölgede yaşayanlar, özellikle peribacaları ve yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yapılmasını istedi.

Mahalle muhtarı Emir Metin, bölgenin turizme kazandırılması ve buradaki eserlerin korunması gerektiğini belirterek, "Mahallemizde kaya oyma kiliseler, peribacaları, kayadan oyma cami ve yeraltı şehrimiz var. Kapadokya'nın bir parçası olan Keşlik, turizmden hiçbir şekilde yararlanamıyor. Çünkü yeteri kadar tanıtım yapılmadı. Kiliselerimizin birçoğu eskiye dayandığı için freskeler silindi. Hatta geçmiş dönemde bazı kiliseler ev olarak bile kullanılmış.

Mahallemizde kilise ve 800 yıllık kayadan oyma caminin yan yana olması buranın geçmiş yıllarda dinler arası diyaloğun yaşandığı bir yer izlenimi veriyor. Mahallemizin adının Keşlik olması da bazı kaynaklara göre bölgenin keşiş yetiştirme merkezi olduğunu gösteriyor. Sayısız peribacası, kilise ve yeraltı şehrinin bulunduğu Keşlik'in tanıtılması ve korunmasını istiyoruz" dedi.