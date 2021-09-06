Yeşim Salkım babası Dursun Salkım'ı son yolculuğuna uğurlandı! Tabut başında zor anlar

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'ın babası 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi gören Dursun Salkım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasının ölüm haberiyle yıkılan Salkım ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak acı haberi duyurdu. Yeşim Salkım, "Huzurla uyu babam, nur içinde uyu. Seni çok seviyorum son bir kez sarılamadım sana en çok o koyuyor bana" ifadelerini kullandı.

Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami'ye getirilen Dursun Salkım'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye Dursun Salkım'ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi.

Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.

