Yeşim Salkım'dan HÜDA PAR’ın yöneticisi Şeyhmus Tanrıkulu'na tepki! "Siz bizi yönetemezsiniz"

Cumhur İttifakı’nı ve Erdoğan'ın destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'ın yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu açıklamalarıyla gündem oldu. Tanrıkulu "Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır" demişti.

Tanrıkulu kendisini hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e de tepki gösterdi. Şeyhmus Tanrıkulu konuşmasında "Özgür Özel, korkunun ecele faydası yok. Maddi ve manevi değerlerimize savaş açan, sapkınlıkları destekleyen, terör sevicisi ve destekçisi kim varsa hepsi için 15 Mayıs, milletimizin feraseti ile ‘sonun başlangıcı’ olacaktır” ifadelerini kullandı.

"AH ATAM AH" DİYEREK SİTEM ETTİ

Bu açıklamalar şarkıcı Yeşim Salkım'ı kızdırdı. Şarkıcı Yeşim Salkım açıklamasında "Ah ah ah Atam bunlar senin kurduğun cumhuriyeti yöneteceğini sanıyor acaba Atatürk ideolojisinden haberi var mı? Dön dolaş din de din insanları din simsarlığıyla sürekli manipüle etmek yazık din başka hükümet kurmak başka siz bizi yönetemezsiniz bilmem anlatabildim mi?" diyerek sitem etti.





