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Yeşim Salkım Dilan Polat gündemine isyan etti! "Yeter ulan yeter!"

17.10.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Girdiği polemiklerle ve paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşim Salkım sosyal medyada hem Dilan Polat konusunda hem de genel olarak isyan etti. Yeşim Salkım'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada girdiği polemiklerle tanınan ve sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yeşim Salkım Dilan Polat konusunda da sessiz kalmadı. "Magazinler haberler herkes konuşuyor boş, arkası başka bu işlerin yazın bir yere buzdağının altı var altı altın tozu falan yaktılar kendilerini" diyen Yeşim Salkım daha sonra ise isyan etti.

Sosyal medyada hesabından paylaşım yapan şarkıcı paylaşımında tüm gündemlerden bıktığını ifade etti.

Ekran Alıntısı

Yeşim Salkım paylaşımında "Yeter vallahi şiştim yeter bu insanlardan, kara paradan, mafyadan, ülkede değişen kültür ve anlayıştan, sosyal medyadan, Tiktok denen rezil yerden, televizyonlardaki kalitesiz programlardan, şişirilmiş şöhretlerden, savaştan, din dil insan ayrımından dünyadaki manyak liderlerden şiştim ulan şiştim #DilanPolat" dedi.

Salkım'ın bu paylaşımı takipçilerinden destek gördü.

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Yeşim Salkım sosyal medya

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