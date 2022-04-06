Yeşim Salkım'ın Aynur Aydın hakkında söyledikleri ortalığı karıştırdı! "Beraber olduğun evli adamın..."

Yeşim Salkım sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesi gerektiğini söylemişti. Hayvansever Aynur Aydın da katıldığı bir canlı yayında Salkım için, "Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsın" dedi. Bunun üzerine Salkım'ın, Aydın hakkındaki 'evli erkek' söylemleri ortalığı karıştırdı.

SÖZLERİYLE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yeşim Salkım'ın tartışma yaratan sözlerine bir yorum da Aynur Aydın'dan geldi. Katıldığı canlı yayında Aydın, "İnsanlar hata yapabilir. Türk halkından ve hayvanlardan özür dileyip bağış yapsaydı" dedi. Bunun üzerine Salkım sosyal medya hesabından, "Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dileyecek misin?" ifadelerini paylaşarak Aynur Aydın'ın evli bir adamla ilişki yaşadığını öne sürdü.

Açıklamalarını, "Hani zamanında televizyon kanallarında odama gelip size hayranım aklınıza, zekanıza çok seviyorum sizi diye gezinen ve maalesef hiç olamayan lümpen kız" ifadeleriyle devam ettiren Yeşim Salkım, bu sözlerinin ardından Aynur Aydın tarafından sosyal medyada engelledi.

Bunun üzerine bir hamle daha yapan Salkım, "Şimdi bu kızımızın kim olduğunu Belçika'dan buraya gelip bu işlere kimlerle başladığını sponsorunun evli bir adam olduğunu yarın konuşalım mı? Hem de prodüksiyon yapan çok önemli bir adam. O zaman haydi..." ifadelerini kullandı.





