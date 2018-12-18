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Yeşim Salkım, Murat Özdemir ve Acun Ilıcalı'yı topa tuttu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla papağanına işkence yapan Murat Özdemir'i ve onun üzerinden de Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.

Yeşim Salkım, Murat Özdemir ve Acun Ilıcalı'yı topa tuttu

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda evindeki papağanına işkence yaparken görülen Murat Özdemir bu paylaşımından birkaç saat sonra gözaltına alındı.

Katıldığı yemek yarışmaları üzerinden ünlenen ve yaptığı hareketlerle takipçi kazanan Özdemir’in bu yaptıkları pek çok kişinin isyan etmesine neden oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu kişilere çanak tutan isimleri ve sistemi eleştirdi; RTÜK’ü göreve çağırdı.

İşte Salkım’ın o paylaşımı:

RTÜK NE İŞE YARAR?

"Yazık ülkemizi uçuruma sürükleyen insanları alkışlatan zihniyet ve yapımcı ve televizyoncuyum diyen çökmüş sistem bir gün bunun bedelini acı ödersiniz bu Murat denilen kişinin ne derece rahatsız olduğunun ki bu sadece bir örnek adam şiddet ve uyuşturucudan sabıkalıymış ki nasıl olur da bu insanı evlerimize kadar sokuyorsunuz sizin RTÜK burada ne işe yarar sorgulamak lazım….

Ne demiş peygamberimiz her kavim kendi seçtiği idareci tarafından yönetilir nerede eski müzik yarışma tartışma sohbet herkes şöhret derdine düşmüş Allah ıslah etsin her şeyi Reyting uğruna harcayıp ısıtıp ısıtıp önümüze koydunuz yazık gerçek şu şanslı olmak başka eğitimli olmak başka bize eğitimli televizyoncu ve yapımcı ve reklamcı lazım en önemlisi de sorumluluğunun farkında olan… Murat Özdemir gibileri görmek istemiyoruz artık yetti."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Özdemir ACUN ILICALI Yeşim Salkım

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