Yeşim Salkım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca patladı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İstifa iddialar sonrası Fahrettin Koca, “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" dedi.

Görevden ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada da gündemde.

Gündemi yakından takip eden ve sözünü sakınmayan şarkıcı Yeşim Salkım bu konuya dair de sessiz kalmadı.

TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Yeşim Salkım'dan Fahrettin Koca'ya sert bir yorum geldi. Şarkıcı Salkım paylaşımında Gözümün önünde eridi Esila... oralı bile olmadığına bizzat şahidim sonrada yok Suriyeli vatandaşı uçakla getirdik diye övündünüz, bir filmin başı değil sonu akıllarda kalır ben size hakkımı helal etmiyorum" dedi.







