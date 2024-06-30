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Yeşim Salkım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca patladı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.06.2024 08:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği ve görevden ayrıldığı iddiası günlerdir gündemde. İstifa haberlerini gören Yeşim Salkım dayanamadı ve Koca'ya dair bir paylaşımda bulunarak "Hakkımı helal etmiyorum" dedi. İşte gündem olan o sözler...

Yeşim Salkım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca patladı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İstifa iddialar sonrası Fahrettin Koca, “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" dedi.

Görevden ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada da gündemde.

Gündemi yakından takip eden ve sözünü sakınmayan şarkıcı Yeşim Salkım bu konuya dair de sessiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Yeşim Salkım'dan Fahrettin Koca'ya sert bir yorum geldi. Şarkıcı Salkım paylaşımında Gözümün önünde eridi Esila... oralı bile olmadığına bizzat şahidim sonrada yok Suriyeli vatandaşı uçakla getirdik diye övündünüz, bir filmin başı değil sonu akıllarda kalır ben size hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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Express


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Fahrettin Koca
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