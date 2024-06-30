Safiye Soyman ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programı için su jeti yapmaya çalışınca... Sosyal medya yıkıldı

Youtube denemesinden istenilen sonucu alamayan muhteşem üçlü Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan Show TV'den gelen teklifi kabul etti.

Yakında yayınlanmaya başlayacak olan ve sunuculuğunu Seray Sever'in yapacağı Dünya Güzellerim Tatilde merakla bekleniyor.

Programda yer alan görüntülerin bazıları sosyal medyada da gündem oldu. Her hareketiyle adından söz ettiren Safiye Soyman çekimler için su jeti yapmaya çalıştı ve ortaya gündem olan görüntüler çıktı.

Soyman'ın hali sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimi "Bu yaşta bu hareketlere ne gerek var", "Para için değer mi?" derken kimi de "Kadın ne güzel kendiyle barışık", "Yaşla ne alakası var", "Çok eğlenceli bi kadın ya" yorumlarında bulundu.