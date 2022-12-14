Yetenek eş anlamlısı nedir? Yetenek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yetenek kelimesi en kısa tanımı ile bir kimsenin öğrenme kapasitesini gösteren sınır olarak açıklanabilir. Bu kelime ile aynı anlama gelen birçok eş anlamlı kelime bulunur. Türk Dil Kurumu yetenek kelimesi için dört farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar şu şekildedir:

Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği

Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç

Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır

Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü

Yetenek bir insanın bir şeyi yapabilme ya da anlayabilme gücüdür. Aynı zamanda bir duruma uymak konusunda organizmada yer alan ve doğuştan olan kapasite de yetenek olarak ifade edilir. Dışarıdan gelen bir etkiyi alma gücü diğeri ise bireylerin kalıtıma dayalı olarak öğrenmesini gösteren sınırdır. Yetenek kelimesi farklı başka kelimeler ile birleşerek yeni anlamlarda olan birleşik kelimeler de oluşturur.

Yetenek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yetenek Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe "yet-" fiiline "-AnAk" ekinin eklenmesiyle türetilen yeni bir kelimedir. Yetenek eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir ve bu kelimeler yetenek kelimesi yerine kullanılabilir. Yeteneğin eş anlamlısı olan kelimeler:

İstidat

Kabiliyet

Kudret

Yukarıda sıralanmış olan kelimeler, yetenek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerdir. Cümle içinde kullanılan yetenek kelimesi yerine kullanılabilir.

Yeteneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Genel yetenek ya da genel beceri, zekâ yeteneği gibi birleşik kelimeler oluşturan yetenek kelimesini pekiştirmek için en doğru yöntem bu kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Yeteneğin eş anlamlısı ile kurulan ve yetenek kelimesi kullanılarak oluşturulan bazı örnek cümleler şunlardır: