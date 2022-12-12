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Zıt eş anlamlısı nedir? Zıddın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.12.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında anlam birliği bulunan kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler denir. Kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin olan dilimizde eş anlamlı sayılan birçok sözcük vardır. Bunlardan biri de ‘‘zıt’’ sözcüğüdür. Arapça kökenli olan zıt kelimesiyle aynı anlama gelen eş anlamlı sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Zıt eş anlamlısı nedir? Zıddın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Zıt kelimesinin kökeni Arapçadaki ‘‘zıdd’’ sözcüğüdür. Nitelikleri birbirinden farklı olan, birbirinin karşıtı olan şeyler için kullanılır. Zıt kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • sıfat Karşıt, ters

Zıt kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Aynı karında yatmış olmalarına rağmen mizaçları oldukça zıttı.
  • Ressam zıt renkleri kullanarak harika bir uyum yakalamış.
  • Söylediklerimin tam zıddı doğrultusunda hareket ediyor.
  • Zıt düşüncelerimize ve farklı ilgi alanlarımıza rağmen yakın arkadaş olduk.
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Zıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aynı anlamı taşıyan kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde anlam farklılığı yaratmayacak şekilde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Dilimizde pek çok eş anlamlı sözcük vardır. Zıt eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Zıddın eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Aksi
  • Karşı
  • Karşıt
  • Ters

Zıt kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden ilki "aksi" kelimesi Arapçadaki "aks" kelimesinden türeyerek dilimize geçmiştir. Ters, zıt, aykırı anlamlarının yanında huysuz, hırçın, geçimsiz, uğursuz gibi anlamları da vardır. "Karşı" ve "karşıt" kelimelerinin kökenleri ise Eski Türkçedeki "karşu" kelimesine dayanır. Zıddın eş anlamlısı olan "ters kelimesinin kökeni de yine aynı şekilde Eski Türkçeye dayanmaktadır. Zıt anlamıyla birlikte huysuz, sert, kesici bir aletin kesmeyen yanı, uygun olmayan anlamlarını da karşılamaktadır.

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Zıddın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt kelimesinin eş anlamlısı sözcüklerle örnek cümleler:

  • Bunca zaman boyunca yanlış yöne gittiğini, varması gereken yerin aslında tam aksi yönde olduğunu fark etti.
  • Karşı takımın tribünü, uygunsuz davranışlarından dolayı maç boyunca birden fazla ihtar aldı.
  • Anlattığım ve açıklamaya çalıştığım her şeye karşıt bir tavır alıyorsun.
  • Kumanda pilleri ters taktığın için çalışmıyor olabilir.
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