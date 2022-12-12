Zıt eş anlamlısı nedir? Zıddın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Zıt kelimesinin kökeni Arapçadaki ‘‘zıdd’’ sözcüğüdür. Nitelikleri birbirinden farklı olan, birbirinin karşıtı olan şeyler için kullanılır. Zıt kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

sıfat Karşıt, ters

Zıt kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:

Aynı karında yatmış olmalarına rağmen mizaçları oldukça zıttı.

Ressam zıt renkleri kullanarak harika bir uyum yakalamış.

Söylediklerimin tam zıddı doğrultusunda hareket ediyor.

Zıt düşüncelerimize ve farklı ilgi alanlarımıza rağmen yakın arkadaş olduk.

Zıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aynı anlamı taşıyan kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde anlam farklılığı yaratmayacak şekilde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Dilimizde pek çok eş anlamlı sözcük vardır. Zıt eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Zıddın eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Aksi

Karşı

Karşıt

Ters

Zıt kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden ilki "aksi" kelimesi Arapçadaki "aks" kelimesinden türeyerek dilimize geçmiştir. Ters, zıt, aykırı anlamlarının yanında huysuz, hırçın, geçimsiz, uğursuz gibi anlamları da vardır. "Karşı" ve "karşıt" kelimelerinin kökenleri ise Eski Türkçedeki "karşu" kelimesine dayanır. Zıddın eş anlamlısı olan "ters kelimesinin kökeni de yine aynı şekilde Eski Türkçeye dayanmaktadır. Zıt anlamıyla birlikte huysuz, sert, kesici bir aletin kesmeyen yanı, uygun olmayan anlamlarını da karşılamaktadır.

Zıddın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt kelimesinin eş anlamlısı sözcüklerle örnek cümleler: