Yenilgi eş anlamlısı nedir? Yenilginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin tamamına bakmak gerekir. Birden fazla anlamı olan kelimelerin eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterir. Bir yarışmada, savaşta ya da rekabet gerektiren herhangi bir durumda yenilmek, kaybetmek durumları için yenilgi kelimesi kullanılır. Türkçe kökenli olan yenilgi kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir yarışmada kaybetme, yenilme

(askerlik) Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması

(mecaz) Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama

Yenilgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yenilgi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, cümle içinde hangi anlamı ile kullanılmak istendiğine göre değişiklik gösterir. Örnek olarak yenilgi kelimesi askerlik alanında yenilen bir ordunun, düzenini kaybederek askerliğin onuru gereğince tüm bağlarını bozması anlamına gelir. Eğer cümle içinde bu anlamı ile kullanılıyorsa farklı eş anlamlı kelimeler yenilgi kelimesi yerine geçebilir. Yenilgi eş anlamlısı olan kelimeler:

Bozgun

Hezimet

Mağlubiyet

Hezimet ve bozgun kelimeleri, askerlik alanında herhangi bir rekabet durumunda kaybeden tarafı ifade ederken kullanılabilir.

Yenilginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin örnek cümleler içinde kullanılarak pekiştirilmesi en sık kullanılan yöntemler arasında yer alır. Bu sayede cümlenin bütününe bakılarak o kelime yerine kullanılabilecek olan doğru eş anlamlı kelimeyi tespit edebilmek de mümkündür. Yenilginin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: