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Yenilgi eş anlamlısı nedir? Yenilginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.11.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin dillerden biri de Türk dilidir. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebildiği gibi kelimelerin eş anlamlıları da çeşitli olabilir. İsim türünde olan yenilgi kelimesi de bu tür özelliklere sahiptir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlarda birleşik fiil türetebilir. Peki, yenilgi kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Yenilgi eş anlamlısı nedir? Yenilginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin tamamına bakmak gerekir. Birden fazla anlamı olan kelimelerin eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterir. Bir yarışmada, savaşta ya da rekabet gerektiren herhangi bir durumda yenilmek, kaybetmek durumları için yenilgi kelimesi kullanılır. Türkçe kökenli olan yenilgi kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir yarışmada kaybetme, yenilme
  • (askerlik) Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması
  • (mecaz) Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama
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Yenilgi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yenilgi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, cümle içinde hangi anlamı ile kullanılmak istendiğine göre değişiklik gösterir. Örnek olarak yenilgi kelimesi askerlik alanında yenilen bir ordunun, düzenini kaybederek askerliğin onuru gereğince tüm bağlarını bozması anlamına gelir. Eğer cümle içinde bu anlamı ile kullanılıyorsa farklı eş anlamlı kelimeler yenilgi kelimesi yerine geçebilir. Yenilgi eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Bozgun
  • Hezimet
  • Mağlubiyet

Hezimet ve bozgun kelimeleri, askerlik alanında herhangi bir rekabet durumunda kaybeden tarafı ifade ederken kullanılabilir.

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Yenilginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin örnek cümleler içinde kullanılarak pekiştirilmesi en sık kullanılan yöntemler arasında yer alır. Bu sayede cümlenin bütününe bakılarak o kelime yerine kullanılabilecek olan doğru eş anlamlı kelimeyi tespit edebilmek de mümkündür. Yenilginin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Böyle yaparsan hezimeti baştan kabul etmiş olursun!
  • Rakibine karşı mağlıbiyete uğramış olman bir daha denemeni engellememeli.
  • Kaybetmeden, mağlubiyet yaşamadan güçlenemezsin.
  • Osmanlı Devleti, 1444 yılında Torvivol Ovası’nda Arnavut Birliği ile yaptığı savaşta bozguna uğramıştır.
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