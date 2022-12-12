Yüzyıl eş anlamlısı nedir? Yüzyılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yüzyıl kelimesi Türkçe kökenli bir kelime ve birleşik kelimedir. Kalıplaşarak farklı bir anlam kazanan yüzyıl kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre 3 farklı anlamı vardır. Bu anlamlar şu şekilde sıralanabilir:

Asır, yüzyıllık bir süre.

İçerisinde yaşanılan zaman ve çağ.

Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yüzyıl kelimesi, kullanıldığı anlamına ve yerine göre farklılık gösterebilir. Bu bağlamda yüzyıl eş anlamlısı kelimeyi kullanırken cümlelerin ve yüzyıl kelimesinin anlamına dikkat etmek gerekir. Cümle içerisindeki anlamlarına göre değişen bu farklılıklar yüzyıl kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle de verilebilir. Bu anlatım hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde avantaj sağlar ve akıcı bir anlatım ortaya çıkarır. Yüzyılın eş anlamlısı olan kelime:

Asır

Yüzyıl kelimesi bulunduğu cümle içerisinde vermek istediği anlama göre yüzyıl yerine "asır" kelimesi de kullanılabilir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin kullanımı o cümle içerisinde akıcılığı ve çeşitliliği sağlar.

Yüzyılın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüzyıl kelimesi tarihte içinde yaşanılan zaman ve içerisinde bulunulan çağ anlamında, o zamanı belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Bunun yanı sıra bir olay karşısında bir zamanı çok abartmak içinde kullanılabilen bir kelimedir. Yüzyıl eş anlamlısı olan asır kelimesiyle örnek cümleler: