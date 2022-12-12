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Yüzyıl eş anlamlısı nedir? Yüzyılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyıl kelimesi Türk Dil Kurumuna göre içinde yaşanılan zaman anlamında kullanılır. Diğer bir ifadeyle içerisinde bulunulan çağ anlamında da kullanılır. Yüzyıl kelimesi kısaca "yy." şeklindeki kısaltma ile de kullanılan bir ifadedir. Yüzyıl kelimesi daha çok tarihsel bir terim olarak karşımıza çıkar. Yüzyıl kelimesi aynı zamanda eş anlamlı olan kelimelerden birisidir. Peki, yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yüzyıl eş anlamlısı nedir? Yüzyılın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yüzyıl kelimesi Türkçe kökenli bir kelime ve birleşik kelimedir. Kalıplaşarak farklı bir anlam kazanan yüzyıl kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre 3 farklı anlamı vardır. Bu anlamlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Asır, yüzyıllık bir süre.
  • İçerisinde yaşanılan zaman ve çağ.
  • Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.
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Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yüzyıl kelimesi, kullanıldığı anlamına ve yerine göre farklılık gösterebilir. Bu bağlamda yüzyıl eş anlamlısı kelimeyi kullanırken cümlelerin ve yüzyıl kelimesinin anlamına dikkat etmek gerekir. Cümle içerisindeki anlamlarına göre değişen bu farklılıklar yüzyıl kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle de verilebilir. Bu anlatım hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde avantaj sağlar ve akıcı bir anlatım ortaya çıkarır. Yüzyılın eş anlamlısı olan kelime:

  • Asır

Yüzyıl kelimesi bulunduğu cümle içerisinde vermek istediği anlama göre yüzyıl yerine "asır" kelimesi de kullanılabilir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin kullanımı o cümle içerisinde akıcılığı ve çeşitliliği sağlar.

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Yüzyılın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yüzyıl kelimesi tarihte içinde yaşanılan zaman ve içerisinde bulunulan çağ anlamında, o zamanı belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Bunun yanı sıra bir olay karşısında bir zamanı çok abartmak içinde kullanılabilen bir kelimedir. Yüzyıl eş anlamlısı olan asır kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bu bölgede asırlar önce birçok insan yaşamıştır.
  • Dünya atom asrında biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz.
  • Bu asırda böyle düşünen insanlarda varmış.
  • Bu iki ülke arasındaki savaş asırlar boyunca sürecekmiş.
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