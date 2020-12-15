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Yetenekli dansçılar Red Bull Dance Your Style’da dünyanın en iyisi olmak için yarıştı

Red Bull Red Bull 15.12.2020 11:51 | Son Güncelleme:
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Yetenekli dansçılar Red Bull Dance Your Style’da dünyanın en iyisi olmak için yarıştı

Birçok sokak dansı stilini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, TikTok’ta tüm dünya ile eş zamanlı olarak kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Final elemeleri seyirci oylamasıyla gerçekleşen yarışmada birincilik ödülünü ise İngiltere’den katılan Kieran Lai isimli dansçı kazandı.

Dünyanın en iyi sokak dasçılarının belirlenmesinde rol oynayan yarışma bu yıl Red Bull Dance Your Style Challenge adıyla TikTok üzerinden ilk kez online olarak düzenlendi. Türkiye dahil dünya çapında binlerce kişi 15 Kasım tarihine kadar başvurularını gerçekleştirdi. 47 ülkeden 1500 dansçı, Red Bull Dance Your Style sahnesinde yer alabilmek için Black Eyed Peas’in ‘Get Loose Now’ şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği 30 saniyelik performanslarını TikTok’ta paylaştı.

Dünyaca ünlü isimlerden oluşan yarışmanın iddialı jüri kadrosu, başvuruları sıkı eleyerek finale kalan 8 ismi belirledi. Önceden belirlenen 8 yarışmacı ile toplamda 16 finalist, birinci olabilmek için dans pistine meydan okudu.

Red Bull Dance Your Style 2020 Şampiyonu Kieran Lai

Red Bull Dance TikTok hesabı üzerinde seyircinin oylarıyla belirlenen kazanan isim, İngiltere’den katılan Kieran Lai isimli dansçı oldu. Japonya’dan katılan bir diğer finalist olan Lin ile son ana kadar başa baş mücadele eden Kieran Lai, seyirci oylarındaki üstünlüğü ile (yüzde 21’e karşı yüzde 79) birinci oldu. Böylece Kieran Lai, 2021’de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde yarışma hakkını elde etti. Yarışmanın arkasından duygularını ifade eden Kieran Lai, “İngiltere’de karantina ilan edildikten sonra TikTok’ta içerik üretmeye ve takipçilerimle bir araya gelebilmeye başladım. Bu derece destek aldığımı görmek beni çok mutlu etti. 2021 yılındaki Red Bull Dance Your Style Dünya Finali için inanılmaz heyecanlıyım” dedi.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali 2018

Red Bull Dance Your Style’a dair daha fazla bilgi için Red Bull/DanceYourStyle adresini etmek mümkün.

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