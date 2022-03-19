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Büyük beden model, kendisini eleştirenlere meydan okudu! Bikinili pozlarıyla cevap verdi

19.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model ve beden pozitifliği savunucu olan Danielle Gardiner, sosyal medyada dış görüntüsü nedeniyle kendisini eleştirenlere meydan okudu. Büyük beden model, sosyal medyadan tatil pozlarını peşi sıra paylaşarak kendisini eleştirenlere meydan okudu.

Büyük beden model, kendisini eleştirenlere meydan okudu! Bikinili pozlarıyla cevap verdi

Büyük beden model, kendisini sosyal medyadan beden ölçüleri nedeniyle eleştirenlere sert yanıt verdi. Tatilden karelerini paylaşan model “çirkin” olduğunu söyleyen yorumları ciddiye almadığını belirterek bikinili bir pozunu paylaştı. Vücut pozitifliğini savunan ve sosyal medyada oluşturulan kusursuz güzellik anlayışını yıkmaya çalıştığını dile getiren model, kadınlara vücutlarını benimsemeleri ve sevmeleri için seslendi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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33 yaşındaki model, bikinili gönderisine, “Mavi gökyüzünden başka bir şey değil” notunu ekledi. Modelin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Kullanıcılar modelin paylaşımının ardından gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Cesareti ve doğal halini paylaştığı için Gardiner’i öven kullanıcıların, modelin güzelliği konusunda yorumlarda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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