Yetişkin film yıldızıydı! Lana Rhoades mesleği bırakmasına rağmen zirvede... "Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum"

Pornhub, 2022 yılı incelemesini yayınladı. 12 ayda Pornhub'da dünya çapında aranan ilk yedi oyuncu arasında Lana Rhoades ve Mia Khalifa yer alıyor. İki isim de artık bu işi yapmasa da milyonlarca insan hâlâ erotik sahnelerini kendi zevkleri için izliyor.

25 yaşındaki moda tasarımcısı Lana Rhoades, sektörü geride bıraktığından beri depresyonla mücadelesi hakkında samimi bir şekilde konuştu. Lana Rhoades "Aşağılayıcı" seks sahnelerine katılırken daha gençti.

"SEKS YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Neden pornoya ilgi duyduğunu açıklayan Amerikalı, “Evde yaşadığım durumdan kaçmak istedim" dedi. Rhoades ayrıca "Bu benim ne kadar saf olduğumu gösterecek ama pornoya ilk başladığımda seks yapmam gerektiğini bilmiyordum. Kayıt veya işlem yapmadı. Bir porno yıldızı olmak için yapmak zorunda kalacağım eylemleri gerçekten düşünmedim" dedi.

Lana Rhoades yaşadığı zorlamalardan sonra bu işi bıraktı ve fenomen oldu. Ünlü isim “Benim için gerçekten travmatik olan 3-5 kişi vardı - çok yaşlı biriyle bir sete gönderilmek ya da çok aşırı olduğu için yapmaktan korktuğum bir şeyi yapmaya zorlanmak, bu kesinlikle olabilir. çok travmatik Sektörden ayrılmamın %100'ünün bu olduğunu söyleyebilirim" itirafında bulundu.

