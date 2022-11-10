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Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Francia James'den dudak uçuklatan kutlama! Tanga bikinilerini giyip el ele havuza indiler

10.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızları Francia James ve Mia Malkova, dünyaca ünlü bir yetişkin içerik platformunda paylaştıkları ortak bir çalışmalarının çok satması üzerine bir kutlama düzenlediler. İkili bunun için tanga bikinilerini giyip el ele tutuşarak bir havuza girip keyif yaptı. O anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Francia James'den dudak uçuklatan kutlama! Tanga bikinilerini giyip el ele havuza indiler

Mia Malkova ve Francia James, yakın zamanda ses getiren bir iş birliği yaptı ve üstün bir başarı elde ettiler. Bu başarıyı kutlamak için de sosyal medya hesaplarında bir video paylatılar.

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Instagram'da 198.000'den fazla beğeni alan videoda, Malkova ve James'in tanga bikini takımları içinde el ele suya indikleri görülüyordu.

ÖVGÜ YAĞDI

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Hayran ses getiren iş birliği gibi bu videoyu da övgü yağmuruna tuttu. Birçok kullanıcı çiftin birlikte çalışmasını ne kadar sevdiklerini anlatan yorumlar bıraktı.

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Birçok kullanıcı da orada onlarla olmanın ne kadar mükemmel olacağını dile getirmekle meşguldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Malkova Francia James

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