Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Francia James'den dudak uçuklatan kutlama! Tanga bikinilerini giyip el ele havuza indiler

Mia Malkova ve Francia James, yakın zamanda ses getiren bir iş birliği yaptı ve üstün bir başarı elde ettiler. Bu başarıyı kutlamak için de sosyal medya hesaplarında bir video paylatılar.

Instagram'da 198.000'den fazla beğeni alan videoda, Malkova ve James'in tanga bikini takımları içinde el ele suya indikleri görülüyordu.

ÖVGÜ YAĞDI

Hayran ses getiren iş birliği gibi bu videoyu da övgü yağmuruna tuttu. Birçok kullanıcı çiftin birlikte çalışmasını ne kadar sevdiklerini anlatan yorumlar bıraktı.

Birçok kullanıcı da orada onlarla olmanın ne kadar mükemmel olacağını dile getirmekle meşguldu.



