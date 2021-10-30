Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çıplak poz verdi!

Oyunculuğunun yanı sıra yetişkin film sektöründe yönetmenlik de yapan Bella Thorne, oyuncu sevgilisi Benjamin Mascolo ile verdiği cüretkar pozlara hız kesmeden devam ediyor. Thorne, bu defa sevgilisi ile çıplak bir şekilde kameralar karşısına geçti.

24 yaşındaki Bella Thorne, çocuk yaşta yer aldığı Disney filmleriyle sektöre girmişti.

2017 ve 2019 yılları arasında çok eşli bir ilişki yaşayan Thorne, sonrasında panseksüel oldunu açıklamıştı.

Güzel oyuncu, 2019 yılında yetişkin filmleri yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturmuş ve 'Vizyon ödülü' almaya hak kazanmıştı.



