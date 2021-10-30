MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çıplak poz verdi!

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çıplak poz verdi!

30.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve yönetmen Bella Thorne, sevgilisi Benjamin Mascolo ile paylaştığı çıplak pozla dikkat çekti.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çıplak poz verdi!

Oyunculuğunun yanı sıra yetişkin film sektöründe yönetmenlik de yapan Bella Thorne, oyuncu sevgilisi Benjamin Mascolo ile verdiği cüretkar pozlara hız kesmeden devam ediyor. Thorne, bu defa sevgilisi ile çıplak bir şekilde kameralar karşısına geçti.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çırılçıplak poz verdi!

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çırılçıplak poz verdi!

24 yaşındaki Bella Thorne, çocuk yaşta yer aldığı Disney filmleriyle sektöre girmişti.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çırılçıplak poz verdi!

2017 ve 2019 yılları arasında çok eşli bir ilişki yaşayan Thorne, sonrasında panseksüel oldunu açıklamıştı.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çırılçıplak poz verdi!

Güzel oyuncu, 2019 yılında yetişkin filmleri yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturmuş ve 'Vizyon ödülü' almaya hak kazanmıştı.

Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisiyle çırılçıplak poz verdi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Kenan Doğulu ile Cumhuriyet Bayramı coşkusuKenan Doğulu ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Asgari ücrette flaş tahmin! AGİ dahil net 3 bin 460 TL...

Asgari ücrette flaş tahmin! AGİ dahil net 3 bin 460 TL...

EYT konusu raporda! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor, karar çıkarsa emeklilik...

EYT konusu raporda! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor, karar çıkarsa emeklilik...

Attığı tweet ile yine gündeme oturdu! Destek verdi

Attığı tweet ile yine gündeme oturdu! Destek verdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.