Yetişkin film yönetmenliği yapan seksi oyuncu sevgilisiyle küvete girdi!

Bir dönem, yetişkin filmleri yayınlayan bir site için yönetmen koltuğuna oturan ABD'li oyuncu Bella Thorne, şarkıcı sevgilisi Benjamin Mascolo ile nişan pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 23 yaşındaki oyuncu, Mascolo ile küvette verdiği pozla adından söz ettirirken, yıldızın nişan paylaşımı, kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. İşte Bella Thorne ve Benjamin Mascolo'nun aşk pozları:

''SANA ÇOK AŞIĞIM''

Bella Thorne, nişan pozlarına şu notu düştü: Sana çok aşığım Benjamin. Nişan çekimlerimizden bu kareleri paylaştığım için çok heyecanlıyım. Ama seninle evleneceğim için daha çok heyecanlıyım.

PANSEKSÜEL OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Bella Thorne,2016 yılında biseksüel olduğunu açıkladıktan sonra, 2017-2019 yılları arasında Mod Sun ve Tana Mongeau ile çok eşli bir ilişki yaşadı. Thorne, 2019 yılında ise panseksüel olduğunu itirafıyla magazin gündemini çalkaladı. Güzel oyuncu, uzun süredir şarkıcı Benjamin Mascolo ile birliktelik yaşıyor.

YETİŞKİN FİLMİ YÖNETMENLİĞİ YAPTI

Bella Thorne, 2019 yılında yetişkin filmleri yayınlayan bir sitede, yönetmen koltuğuna oturmuş ve bu işinden eli boş dönmemişti. Thorne, yetişkin filmi yönetmenliği yaparak 'vizyon' ödülü almaya hak kazanmıştı.



