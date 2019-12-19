Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaygın tüketilen turşuda kullanılan fazla tuzun kılcal damarları tahrip ettiğini, bunun da böbrek hastalıklarına sebebiyet verdiğini söyledi. Turşu yapımında mümkün olduğunca az tuz kullanılması gerektiğini belirten Erk, bunun da kaya tuzu olmasını önerdi.

Türkiye genelinde diyalize giren hasta sayısının yaklaşık 62 bin olduğunu bildiren Erk, 22 bin civarında kişinin böbrek nakli için sırada beklediğini belirtti. Geçen yıl sonu itibarıyla 3 bin 850 böbrek nakli yapıldığını anlatan Erk, "Bunun yüzde 22'si beyin ölümü sonrası kadavradan, yüzde 78'i ise akrabalardan bağışla yapıldı. Ülke olarak kadavradan nakli artırmamız lazım. Kadavradan bağış oranını yüzde 40'lara çıkarmamız lazım. Bu konuda din adamlarına da iş düşüyor." dedi.

Erk, ülkede hastalık aşamasında yaklaşık 3 milyon obez vatandaşın olduğuna değinerek, "Ne yazık ki bunun 1,8 milyonu 18 yaş altı çocuklar. Ama daha vahimi, her yıl yüzde 8 artış var. Bunun nedenlerinin başında ise çok fazla unlu mamul ve şekerli ürün tüketmemiz geliyor. Toplum olarak böyle tüketimlerden acil olarak vazgeçmeliyiz." diye konuştu.