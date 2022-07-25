YGS'de liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.



Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı.



İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.



25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.



Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmış olacak.



Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

"2022 Yılı Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Liselerin Taban ve Tavan Puanlarıyla Yüzdelik Dilimleri" tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

