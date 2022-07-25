EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YGS'de liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

YGS'de liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

25.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" adresinde açıklandı.

YGS'de liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
 
Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 
 
İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.
 
25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanacak.
 
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.
 
Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmış olacak.
 
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

"2022 Yılı Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Liselerin Taban ve Tavan Puanlarıyla Yüzdelik Dilimleri" tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporlar erişime açıldıLGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporlar erişime açıldı
Anahtar Kelimeler:
lgs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

İlginizi Çekebilir

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.