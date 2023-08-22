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  4. Kanye West'in eşi Bianca Censori sokaklarda neredeyse çıplaktı! Bir bakan bir daha baktı

Kanye West'in eşi Bianca Censori sokaklarda neredeyse çıplaktı! Bir bakan bir daha baktı

22.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in eşi Bianca Censori son dönemde giyim tarzıyla gündeme geliyordu, Rapçiyle İtalya'da yaptığı gezide neredeyse çıplak kıyafetiyle dolaşan modacı herkesi şoke etti.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in sessiz sedasız evlendiği Bianca Censori son dönemde sokak stiliyle adından söz ettiriyor.

Bir süredir Kanye West ile el ele sokaklarda yürürken giydiği tuhaf kıyafetlerle dikkat çeken Bianca Censori bu konuda geri adım atacak gibi de durmuyor.

Ekran Alıntısı

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27 yaşındaki Avustralyalı mimari tasarımcı Bianca Censori, İtalya'da neredeyse çıplaktı. 46 yaşındaki West'le alışveriş yaparken görüntülenen genç kadının kalçasını saran taytı ve ten rengi üstü ilginçti.

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Vücut hatları tamamen ortada olan genç kadına bir bakan bir daha baktı. Eşi Kanye ise siyahlar içinde ve ayakkabısız olarak sokaklarda dolaşarak dikkat çekti.

İtalyan halkı Kim Kardashian'a benzeyen yeni eşin kıyafetlerini sosyal medyada 'saygısızlık' olarak nitelendirdi ve bazıları ise çiftin muhafazakar Katolik mirasıyla bilinen bir ülkede hoş karşılanmadığını söyledi.

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