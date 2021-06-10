Yiğit Şardan: Bu bir başkanlık seçimi, teknik direktör değil

19 Haziran'da yapılacak Olağan Seçim Genel Kurul'da Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olan Yiğit Şardan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Seçim ile ilgili görüşlerini paylaşan Şardan, "Her seçim tarihi deniyor. Tarihi olan kısmı, başkanları daha büyük zorlukların bekliyor olması. Çünkü Galatasaray iyiye değil kötüye gidiyor. Kötüye gittikçe de başkanları önemli engeller ve problemler bekliyor. Bunlarla boğuşması, bunları aşması gerekiyor" diye konuştu.
Hayalindeki Galatasaray'ın futbol anlayışını açıklayan Şardan, yüksek enerjili bir takım istediğini söyleyerek, "Benim arzu ettiğim ve gönlümden geçen Galatasaray, ısıran, rakibin bir oyuncusuna iki kişi basan, muazzam bir enerji ile oynadığımız bir Galatasaray. Avrupa takımlarını oynarken gördüğümde bizim oynayamadığımızı fark ediyorum. Dolayısıyla belki takımın kurgusunu biraz daha gençleştirmek, biraz daha enerji ile oynayan, hırsla oynayan bir takım haline getirmemiz gerek. Bu benim şahsi görüşüm. Biz, bunun kararına teknik direktörümüzle ve futbol şubesindeki arkadaşlarımızla karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör konusunda çalışmaları olduğunu ve buna göreve geldikten sonra karar vereceklerini kaydeden Şardan, "Ben herhangi bir teknik direktör ismi vermeyi doğru bulmuyorum. Galatasaray Başkanı kim olacaksa karar onun. Herhangi bir hocanın paçasına tutunarak da başkanlığı yürümeyi de doğru bulmuyorum. O yüzden ben başkan olursam bu konuya kararı o zaman vereceğiz. Biz bugün de bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem futbolcu anlamında hem de teknik direktör anlamında. Çünkü vakit çok dar. Bu süreç bize bunu mecbur ediyor" şeklinde konuştu.
Mevcut diğer adayların Fatih Terim ile yola devam etmek istediklerinin hatırlatılması üzerine ise Yiğit Şardan, "Fatih hocanın adını zikrederek, 'A planımız, B planımız Fatih Terim' demek çok doğru bir şey değil. Çünkü bu bir başkanlık seçimi, teknik direktör seçimi değil. Dolayısıyla teknik direktör ismi üzerinden başkanlık seçimine hazırlanmayı doğru bulmuyorum. Fatih hocayı tanır ve severim de. Bu, benim, 19 Haziran tarihinden sonra netleştirebileceğim bir karardır" dedi.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
11 Mart 1963 İstanbul, Üsküdar doğumlu Yiğit Şardan 58 yaşındadır. Bursa Özel İnal Ertekin ilkokuluna gitmiştir. Robert Kolej'de lise eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesini kazanmış ve İşletme Mühendisliği okumuştur.
1983'te Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.’ne başlamış ve 1988 yılında ortak olmuştur. Şardan, ortak olduğu günden bu yana yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini yürütmektedir.
1993 senesinde atv’yi kurmuştur. Hayatının bir döneminde profesyonel olarak basketbol oynayan Yiğit Şardan milli takıma kadar yükselmiştir.
Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ancak Cemal Nalga skandalının ardından görevi bırakmıştır. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır.
2012'de yöneticilik yaptığı Galatasaray'ı, alacakları olduğu için icraya vermiştir.
Bir dönem Kasımpaşa'da yöneticilik yapan Şardan 2021'de Galatasaray SK başkanlık seçiminde 6. aday olmuştur.
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