Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti

Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in göreve devam ettiği süreçte İkinci Başkanlık görevi devam eden Albayrak, yeni yönetimle olan buluşmadan fotoğraf paylaştı. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan yönetici adayları, göreve gelmeleri halinde yapacakları icraatları konuştu, toplantının bitimiyle Albayrak'tan da fotoğraf paylaşımı geldi.

NAZAR EMOJİSİ KULLANDI

Albayrak fotoğrafı, 'Aslan gibi yönetim' ifadesiyle paylaştı. Gönderisine sarı-kırmızılı kalp ve nazar emojisi ekledi. Albayrak'ın görevi devam ederken yaptığı bu paylaşım dikkat çekti.



