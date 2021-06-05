SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti

Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti

05.06.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Cengiz'in yönetiminde görevi devam eden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, seçim öncesi yeni yönetimiyle iddialı poz verdi. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Aslan gibi yönetim' notunu düştü. Bu paylaşımın altına Fatih Terim için yoğun destek mesajı verildi. Şardan ve Albayrak'ın Terim'le devam etmek istemediği konuşuluyor.

Yiğit Şardan'ın listesinde olan Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti

Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in göreve devam ettiği süreçte İkinci Başkanlık görevi devam eden Albayrak, yeni yönetimle olan buluşmadan fotoğraf paylaştı. Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan yönetici adayları, göreve gelmeleri halinde yapacakları icraatları konuştu, toplantının bitimiyle Albayrak'tan da fotoğraf paylaşımı geldi.

baskan-adayi-yigit-sardan-ve-yonetimiyle-fotograf-14181400_1468_m

NAZAR EMOJİSİ KULLANDI

Albayrak fotoğrafı, 'Aslan gibi yönetim' ifadesiyle paylaştı. Gönderisine sarı-kırmızılı kalp ve nazar emojisi ekledi. Albayrak'ın görevi devam ederken yaptığı bu paylaşım dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Galatasaray'dan 3 transfer daha!Galatasaray'dan 3 transfer daha!
Süper Lig ne zaman başlayacak?Süper Lig ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim Albayrak Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni rahatlamalar gelebilir! İşte kritik tarih

Yeni rahatlamalar gelebilir! İşte kritik tarih

Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı

Böyle yakalandılar! Kadınlara yaptıkları mide bulandırdı

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Beşiktaş'a yeni golcü geliyor

Beşiktaş'a yeni golcü geliyor

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan veda açıklaması!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.