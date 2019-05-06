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Yıkım kararı verilmişti! Valilik duyurdu

okan.akin okan.akin
SEYAHAT  | 06.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

Rize Valiliği, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerindeki kaçak ve ruhsatsız yapılara yönelik alınan yıkım kararları için ihaleye çıkıldığını bildirdi.

Yıkım kararı verilmişti! Valilik duyurdu

Rize’nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde bulunan Fırtına Deresi boyunca İl Özel İdaresi tarafından alınan yıkım kararları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesine çıkıldığı öğrenildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımlarının gerçekleştirileceği ifade edildi.

Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve sit alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce yıkım ihalesine çıkılmıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
Rize Valiliği Ardeşen çamlıhemşin

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