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Yılan Hikayesi'nde Komiser Cem'i oynamıştı! İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

26.09.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nail Kırmızıgül, 7 Ekim 1999 - 23 Mayıs 2002 tarihleri arasında Kanal D ekranlarından yayınlanan "Yılan Hikayesi" adlı dizide canlandırdığı "Komiser Cem" karakteri ile Türk seyircilerin akıllarına kazınmıştı. Bir zamanlara damga vuran söz konusu dizi 3 sezon ve 90 bölüm ekranlarda yer almıştı. İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

Yılan Hikayesi'nde Komiser Cem'i oynamıştı! İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yılan Hikayesi'nin başrollerinde Memet Ali Alabora, Ayten Gökçer, Meltem Cumbul, Emre Kınay ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncular yer almıştı. Söz konusu dizi ile yıldızı parlayan Nail Kırmızıgül, dizinin bitişinden sonra da birçok farklı projelerle ekran önüne geldi. İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

İŞTE NAİL KIRMIZIGÜL'ÜN SON HALİ

3 Eylül 1965 Gaziantep doğumlu Nail Kırmızıgül 56 yaşındadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Nail Kırmızıgül, Yılan Hikayesi adlı dizinin ardından Arka Sokaklar, Yılanların Öcü, Vatanım Sensin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kalp Yarası gibi başarılı projelerde yer aldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu Kırmızıgül Instagram'da "nailkirmizigul" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Yılan Hikayesi'nde Komiser Cem'i oynamıştı! İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

NAİL KIRMIZIGÜL FİLMLERİ

  • 1999/ Propaganda /Kopuk Yaşar
  • 2005 /Gece 11:45/ Ali
  • 2007/ Romantik/ Çivi
  • 2009 /Melekler Ve Kumarbazlar /Metin
  • 2014 /Toprağa Uzanan Elle/ Süleyman
  • 2018 /Eski Köye Yeni Adet

NAİL KIRMIZIGÜL DİZİLERİ

  • 1999-2002/ Yılan Hikâyesi / Komiser Cem
  • 2002-2003/ İki Arada / Ender
  • 2004 / Sil Baştan / Cumhur
  • 2005 / Dolunay/ Ege [6]
  • 2006-2007/ Sev Kardeşim / Müfit
  • 2013-2014/ Arka Sokaklar/ Cevher Şanlı
  • 2014-2015/ Yılanların Öcü / Kamuran Hünkaroğlu
  • 2017 / Evlat Kokusu/ Özcan
  • 2018 / Vatanım Sensin / Rahmi Bey
  • 2019 / Leke / Ekber
  • 2019-2021/ Doğduğun Ev Kaderindir / Ekrem
  • 2021- Kalp Yarası/ İhsan
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Nail Kırmızıgül
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