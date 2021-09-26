Yılan Hikayesi'nde Komiser Cem'i oynamıştı! İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yılan Hikayesi'nin başrollerinde Memet Ali Alabora, Ayten Gökçer, Meltem Cumbul, Emre Kınay ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncular yer almıştı. Söz konusu dizi ile yıldızı parlayan Nail Kırmızıgül, dizinin bitişinden sonra da birçok farklı projelerle ekran önüne geldi. İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

İŞTE NAİL KIRMIZIGÜL'ÜN SON HALİ

3 Eylül 1965 Gaziantep doğumlu Nail Kırmızıgül 56 yaşındadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Nail Kırmızıgül, Yılan Hikayesi adlı dizinin ardından Arka Sokaklar, Yılanların Öcü, Vatanım Sensin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kalp Yarası gibi başarılı projelerde yer aldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu Kırmızıgül Instagram'da "nailkirmizigul" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

NAİL KIRMIZIGÜL FİLMLERİ

1999/ Propaganda /Kopuk Yaşar

2005 /Gece 11:45/ Ali

2007/ Romantik/ Çivi

2009 /Melekler Ve Kumarbazlar /Metin

2014 /Toprağa Uzanan Elle/ Süleyman

2018 /Eski Köye Yeni Adet

NAİL KIRMIZIGÜL DİZİLERİ