Yılan Hikayesi'nde Komiser Cem'i oynamıştı! İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yılan Hikayesi'nin başrollerinde Memet Ali Alabora, Ayten Gökçer, Meltem Cumbul, Emre Kınay ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncular yer almıştı. Söz konusu dizi ile yıldızı parlayan Nail Kırmızıgül, dizinin bitişinden sonra da birçok farklı projelerle ekran önüne geldi. İşte Nail Kırmızıgül'ün son hali...
3 Eylül 1965 Gaziantep doğumlu Nail Kırmızıgül 56 yaşındadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Nail Kırmızıgül, Yılan Hikayesi adlı dizinin ardından Arka Sokaklar, Yılanların Öcü, Vatanım Sensin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kalp Yarası gibi başarılı projelerde yer aldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu Kırmızıgül Instagram'da "nailkirmizigul" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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