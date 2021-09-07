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Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını gören tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

07.09.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisi, kısa sürede büyük beğeni toplamıştı. Dizide Kürşat karakterine hayat veren usta oyuncu Tunca Aydoğan, birçok başarılı yapımda daha rol aldı. Aydoğan'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını gören tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

1999-2002 yıllarında yayınlanan ve 90 bölüm süren Yılan Hikayesi, kadrosunda Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Emre Kınay gibi güçlü isimleri ağırlıyordu. Dizide, Kürşat karakterine hayat veren usta isim Tunca Aydoğan, dizi bittikten sonra da birçok başarılı projede yer almaya devam etti. Aydoğan'ın yıllar içindeki değişimi ise sevenlerini şaşırttı.

İLK DİZİSİ 'YILAN HİKAYESİ' OLDU

54 yaşındaki oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Yılan Hikayesi kadrosuna dahil olarak, ekran macerasına başladı. Geniş kitlelerce tanınan yıldız, sonrasında kariyerini sürdürmeyi hedefledi ve güçlü yapımlarda yer aldı. Günümüzde Aşk Yeniden ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi yapımlarda karşımıza çıkan Aydoğan'ın yıllar içindeki değişimi ise bir hayli şaşırttı. İşte Tunca Aydoğan'ın son hali:

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını gören tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını gören tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını gören tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

TUNCA AYDOĞAN KİMDİR?

Tunca Aydoğan, 10 Haziran 1967 tarihinde Ankara'da doğdu. Çocukluğunda müziğe olan ilgisi nedeniyle Gülseren Sadak'tan piyano eğitimi alan Aydoğan, ilerleyen yıllarda oyunculuğa olan eğilimi nedeniyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alarak 1990 yılında mezun oldu. Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlayan oyuncu, bir tv filminde reji asistanlığı ve oyunculuk yaparak sinemada çalışma yapmaya başladı. 1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı.

TUNCA AYDOĞAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018
Aşk Yeniden - 2015
Her Halimle Sev Beni - 2008
Kara İnci - 2007
Tutkunum Sana - 2006
Ayva Sarı Nar Kırmızı - 2004
Çaylak - 2003
Yılan Hikayesi - 1999


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