Yılan oynatıcı kobra yılanını böyle kaldırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 08:25 | Son Güncelleme

Yılan oynatıcı kadının gösteri bittikten sonra yılanı kaldırma şekli sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Hindistan'da kaydedildiği düşünülen videoda kobra yılanıyla sokak gösterisini yapan kadın, gösteri bittikten sonra onu kutusunun içine böyle kaldırıyor. Sosyal medyada yayılan bu video çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

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kobra yılanı yılan oynatıcı

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