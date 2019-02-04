Yılan oynatıcı kobra yılanını böyle kaldırdı

Hindistan'da kaydedildiği düşünülen videoda kobra yılanıyla sokak gösterisini yapan kadın, gösteri bittikten sonra onu kutusunun içine böyle kaldırıyor. Sosyal medyada yayılan bu video çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.
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