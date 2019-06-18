Yılanın bu tuhaf eylemine tanık olan bilim insanları bile gözlerine inanamıyor!

İnsanların en çok korktukları hayvanlardan biri olan yılanlar gerçekten çok tuhaf canlılardır. Soğuk kanlı bu hayvanlar, insanlar için de oldukça tehlikelidirler. Biz de bugün sizlere bu korkunç hayvanların bilim insanlarını bile şoke etmiş 7 tuhaf eyleminden bahsedeceğiz. İşte o eylemler... 1. Zehri Tükürme : Yılanlar zehirli ve zehirsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Zehirli yılanların birçoğu zehirlerini ısırarak zerk ederler. Ancak bir tür var ki ısırmasının yanında tükürerek de hedefindekileri zehirleyebiliyor. Yani zehrini tükürerek, uzak mesafeden kurbanına veya hedef gördüğü bir varlığa ulaştırabiliyor. Bu zehirli yılanlar ise kobralardır. Tüküren kobralar avcılara veya düşmanlarına karşı kendilerini dişlerinden zehir püskürterek savunurlar. Tüküren kobra türlerinin çoğunun zehri, önemli oranda acı veren ve kalıcı hasara yol açan hemotoksik etkiler göstermektedir. Tek seferde tükürdükleri zehir, kana bulaştığı takdirde ise birkaç kişiyi öldürebilecek etkidedir. Tüküren kobralar özellikle de kurbanlarının gözlerini hedef alırlar. Aynı zamanda ağız veya gözlere temas eden zehir kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Bu tür kobralar tükürdüğünde havada yayılan zehir, daha geniş bir alandaki hedefleri etkileyebilmektedir.

2. Yılanların Üremesi : Peki dünyanın en tehlikeli sürüngenlerinden olan yılanlar nasıl ürerler? Öncelikle yılanlar türlerine göre farklı şekillerde ürerler ve doğum yaparlar. Bunlardan ilki dişi yılanların yumurtalarını dışarıya bırakmasıdır. Ancak deniz yılanları yumurtalarını denizin içine koyamazlar. Yumurtaların nefes almaya ihtiyaçları olduğu için deniz yılanları karada, yumurtalarını koyabilecekleri güvenli bir yer bulurlar. İkinci olarak ise dişi yılanlar yumurtalarını dışarıdaki etkilere korumak için karınlarında tutarlar ve orada yumurtadan çıkmasını beklerler. Yavru yılanlar yumurtadan çıktıktan sonra ise anne karnından da çıkarak doğal yaşam ile buluşurlar. Yılanların doğum anlarına ait görüntüler ise hayli şaşırtıcı öyle değil mi? 3. Yumurta Yiyen Yılanlar : Çoğu yılan kemirgenleri, kertenkeleleri, kuşları, balıkları ve böcekleri yiyerek beslenirler. Bu tür yılanların dışında bazı yılan türleri hayatta kalmak için kuş yumurtası yerler. Bilim insanları tarafından vejeteryan yılanlar olarak tanımlanan bu yılan türleri herkesi şaşırtmakta. Genelde Hindistan, Nepal ve Afrika bölgesinde yaşayan yumurta yiyen yılanlar ortalama 80 cm uzunluğundadırlar. Dişleri olmadığı için zehirsiz olan bu ilginç yılan türü hakkında keşfedilen her yeni şey bilim insanlarını şaşırtmaktadır.

4. Yılanların Su İçmesi : Peki daha önce hiç yılanların nasıl su içtiğini merak etmiş miydiniz? Birçok yılan kendine has bir yöntemle bir kabın içindeki suyu ya da ağızlarına doğru dökülen bir suyu içebilmektedirler. Ancak bilim insanları tarafından yapılan son araştırma özellikle boa yılanlarıyla ilgili gerçekleri değiştirmiştir. Yakın zamana kadar boa yılanlarının suyu ağızlarındaki küçük bir delikten sanki pipetle çekermiş gibi içtikleri biliniyordu. Ancak yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre bu hayvanların yalnızca bu şekilde su içmedikleri ortaya çıktı. Öyle ki bu yılanların alt çenelerinde bulunan deri kıvrımları tıpkı bir sünger gibi suyu çekiyormuş. Sonra da bu kıvrımların bulunduğu bölgedeki kas hareketleri sayesinde su mideye aktarılıyormuş. 5. Yılanların Çiftleşmesi : Yılanların üremesi türlere göre farklılık gösterse de tüm yılanlar aynı şekilde çiftleşirler. Üreme dönemi geldiğinde erkek ve dişi yılan birbirine sarılır ve sürtünerek hızlıca hareket edip, birbirlerine kur yapmaya başlar. Bu davranış sıkça görülebilir. Birden çok erkek yılanın tek bir dişi için rekabet etmesi de oldukça yaygındır. Yılanların eş seçimi bu şekilde tamamlanınca, yılanlarda çiftleşme başlar. Bu belli aralıklarla devam eder. Erkek yılanların üreme organları ise çatal biçiminde olan ve iki tarafa ayrılan bir yapıdır. Bu yapı halk arasında bazen ayak olarak algılanabilmektedir. Hatta ilk başlarda bu durum uzmanların bile kafasını karıştırmıştır. Ayaklı yılan deyimi ise buradan ortaya çıkmıştır.